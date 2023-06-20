寧德時代14億美元開發玻利維亞鋰礦　兩座鋰鹽加工廠有望7月開工

▲玻利維亞烏尤尼（Uyuni）鹽湖。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸電池龍頭企業「寧德時代」今（20）日向外媒透露，將投資14億美元（約432.7億元新台幣）開發玻利維亞的鹽湖鋰資源，進而鞏固與該國政府在今（2023）年1月建立的合作關係。玻利維亞能源部稱，雙方將合作建設兩座鋰鹽家工廠，最早將於7月開工，後續項目的總投資有望增至約99億美元（約3059億元新台幣）。

《澎湃新聞》報導，當地時間6月18日，在與寧德時代高管會面後，玻利維亞總統路易斯. 阿爾塞（Luis Arce）向《路透社》確認，雙方將合作建設兩座鋰鹽加工廠，以從玻利維亞的烏尤尼（Uyuni）和奧魯羅（Oruro）兩個鹽湖中提取鋰。

玻利維亞國有鋰公司Yacimientos del Litio Bolivianos （YLB）於2023年1月20日與寧德時代牽頭的一個大陸財團簽署一項合作協議。協議稱，寧德時代將在該項目第一階段投資超10億美元建設兩家鋰鹽加工廠，這兩家鋰廠每年可生產高達2.5萬噸電池級碳酸鋰。

該財團主導的企業聯合體還包括寧德時代旗下的廣東邦普循環科技有限公司及礦業巨頭洛陽欒川鉬業集團股份有限公司。

此外，寧德時代在2023年3月時以6.01億澳元（約4.05億美元）出售所持澳大利亞鋰生產商皮爾巴拉礦業（Pilbara Minerals Ltd ）近5%的股份。這是寧德時代於2019年全球鋰市場行情較為低迷時，以每股0.30澳元的價格，購買下皮爾巴拉4.9%的股權。如今，寧德時代以每股4.10澳元的價格出售了1.46億股股份，淨賺5.55億澳元（約3.78億美元）。