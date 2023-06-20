機場捷運1200定期票優惠　避免重複扣款...桃捷：走專用通道

▲桃園機場捷運配合基北北桃1,200公共運輸定期票將於7/1日啟用，桃捷公司今天提醒，使用定期票用戶需進出專用通道才享有優惠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場捷運配合基北北桃7月1日起適用的1,200公共運輸定期票，機場捷運線21處車站增闢專用通道，安裝移動式感應閘門，以便分流1,200定期票與一般票乘客進出。桃捷公司今（20）日提醒，1,200定期票使用者，7月1日起至年底，這段期間進出車站要走專用通道，才可享有定期票優惠，若走一般通道會被重複扣款，請使用者留意。

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▲桃捷公司配合基北北桃1,200公共運輸定期票將於7/1日啟用，在全線21站均設有專用售票處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃捷公司指出，機場捷運線之前未納入雙北地區1,280公共運輸定期票使用路線內，以致各車站收費系統含自動售票加值機、旅客詢問處售票機、驗票閘門、後台電腦等等設備都須全面更新，才能納入基北北桃生活圈1,200公共運輸定期票使用。

為服務桃園機場捷運線乘客能同步趕上7月1日起使用的1,200公共運輸通勤定期票，桃捷公司在全線21處車站增闢1,200定期票乘客專用通道，以便與一般票卡做分流，因21處車站數量龐大，更新時程須耗時費力，桃捷公司已趕工加速系統更新，全力在年底前開放持各種不同票卡乘客在各閘門通行無阻，特別是1,200定期票使用族群，以免被重複扣款。

▲桃園機場捷運配合基北北桃1,200公共運輸定期票將於7/1日啟用，桃捷公司提醒，年底前需進出專用通道才可享有優惠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃捷公司呼籲，7月1日起到年底前，持1,200公共運輸定期票使用者務必由專用通道進出，專用通道移動式感應閘門系統才會紀錄1,200公共運輸定期票使用情形，若走一般閘門通道會直接被扣款，等於重複扣款，請民眾多加留意。