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酷航「少一顆輪胎」降落桃機　前機長：地勤維修問題比較大

▲▼ 酷航輪胎 。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲酷航輪胎掉落一事，前機長認為地勤人員維修問題比較大 。（圖／民眾提供）

記者沈繼昌、楊淑媛、劉人豪／桃園報導

今（19）日凌晨12點6分，新加坡低成本航空公司酷航的TR897航班，從南韓仁川飛往台北降落前發現胎壓異常，降落桃園國際機場後，地勤人員發現鼻輪左邊輪胎不見只剩右側輪胎，目前班機因檢修無法起飛。對此，前機長于晧瑋表示，酷航的地勤人員維修問題佔比較大部分，認為酷航管理階層應該好好檢討。

▲▼前機師談酷航 。（圖／記者楊淑媛翻攝）

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▲于晧瑋說明，酷航鼻輪掉落的事情，應該跟飛行員沒有關係。（圖／記者楊淑媛翻攝）

于晧瑋說明，酷航鼻輪掉落的事情，應該跟飛行員沒有關係，這可能是酷航的地勤人員維修問題佔比較大部分，因為飛機不管是前輪或是主輪，裝上去不但螺絲要上緊，而且螺絲還要打保險絲，所以應該不會發生飛脫的事件，飛機的速度是汽車約5、6倍以上，所以輪胎掉的話是很大的危險。

于晧瑋認為，這次酷航應該要好好檢討，是不是票價比較低，導致地勤維修上的疏忽，甚至是否是地勤人員維修品質沒有那麼高，雖然都是經過民航單位審核、有證照，是不是因為這些原因造成地勤維修人員工作量負荷超過等等，才導致這次的事情，所以酷航管理階層應該好好檢討。

交通部長王國材表示，航空業有其標準作業程序，後續牽涉維修狀況，運安會、民航局等相關單位都會進行調查。

▲▼酷航輪胎 。（圖／民眾提供）

▲酷航表示，原定於同日(6月19日)凌晨1點30分從台北出發前往新加坡的航班因此取消，並將由TR897D替代航班執飛。（圖／民眾提供）

酷航表示，由仁川經台北飛往新加坡的TR897航班，今日(6月19日)於台北降落時發現技術故障。故原定於同日(6月19日)凌晨1點30分從台北出發前往新加坡的航班因此取消，並將由TR897D替代航班執飛，載運原航班旅客，也已安排於今日(6月19日)晚上8點45分從台北出發飛往新加坡。

對於原定搭乘先前航班且居住在台北的乘客，已建議返回住所，也已為其他乘客安排了飯店住宿或是航班退款事宜，酷航也將會為從新加坡轉機的乘客提供必要的協助。

▲▼酷航輪胎 。（圖／民眾提供）

▲王國材表示，後續牽涉維修狀況，運安會、民航局等相關單位都會進行調查。（圖／民眾提供）

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