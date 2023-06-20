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大陸 大陸焦點 特派現場

女幼師稱給幼童「每天餵避孕藥」：長大就廢了！警逮捕1人曝真相

▲▼女幼師疑給幼兒喂避孕藥，平台方稱已封號報警。（圖／翻攝自微博）

▲女幼師自曝給幼兒餵避孕藥。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體小紅書一名為「反渣小分隊！」的群組聊天紀錄曝光，網友自稱是名幼師，利用職務之便給幼兒餵避孕藥，引起廣泛關注。隨後又有網友自稱是群主，發群內截圖回應稱，發表該言論的網友是剛加進群的，由於自己的審核不嚴格造成不良事件。第一時間已經舉報並回饋官方了，該號已被官方封號，警方已經同步線上線下線索。

大陸一名幼師近日被爆料在群組說，「我們班所有茶壺都被我狠狠體罰過，每天一個小茶壺，給他們的飯裡放避孕藥，他們長大都廢了。」

據《第一財經》報導，相關平台方回應稱，已在第一時間對用戶進行帳號處理，並已將線索上報警方。

對此網友感歎，「天啊，什麼心理變態啊」，對幼師做出這種行為表示驚訝與不可思議。也有網友稱，「好好查查吧，這平台怎麼總是藏汙納垢」，認為平台方面應嚴查和治理，指出平台內也存在一定的問題。

還有網友說，讓子彈飛一會，等個警方調查報告，希望能夠有官方介入進行具體的調查以及向公眾回饋，確認情況是否屬實。

6月20日，山西省太原市公安局杏花嶺區分局20日在官方微博發布通報稱，2023年6月19日，公安機關接到舉報稱，網民「小問題水」在某社交平台發布「女幼師給幼兒餵避孕藥」的信息，引發廣大網民關注。

接報後，該局第一時間依法展開調查。經查，「小問題水」真實姓名田某（男，30歲，山西省太原市人），其本人並非幼教，本人及親屬均無幼兒教育從業經歷，未發現其有購買避孕藥的情況，太原市也未發生給幼兒餵避孕藥的相關情況。該人為吸引眼球，於6月19日在某社交平台發布相關言論，隨後註銷暱稱隱匿。目前，犯罪嫌疑人田某已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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