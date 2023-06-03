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大陸 大陸焦點 特派現場

港阿姐嗆陸網友「不差你幾十塊！」　小紅書又大戰九記牛楠服務差

▲▼ 香港九記牛楠被投訴態度差 。（圖／翻攝 小紅書）

▲香港九記牛楠不只一次被大陸網友「投訴」態度差 。（圖／翻攝 小紅書）

記者任以芳／綜合報導

近日又有大陸網民在小紅書狂發帖，指名「九記牛腩」的服務員態度很差，對罵影片也曝光。拍攝者指出，結帳後，對方一句謝謝也沒有，態度很冷漠，結果引起港陸網論戰，甚至有網友形容這是「九記大戰小紅書」。

根據大陸和香港釋出影片顯示，來自大陸的拍攝者「小紅薯9A69E6B9」於小紅書發文投訴，指出九記的資深阿姐服務員態度很差。根據影片顯示，拍攝者站在九記牛腩門外，以手機鏡頭對準店內的收銀大姐，清楚聽見二人對罵片段。

九記資深阿姐服務員大喊，「上網多拍一點！」拍攝者回應，「祝你生意好也不行，一句謝謝都沒有。」阿姐服務員繼續回說，「我們不稀罕！不差你幾十塊錢。」

▲▼ 香港九記牛楠被投訴態度差 。（圖／翻攝 小紅書）

▲大陸投訴者「小紅薯9A69E6B9」於小紅書發文，指出九記服務態度差。（圖／翻攝 小紅書）

由於該名拍攝者在小紅書原帖文章已經刪除，透過之前截圖內容推斷，疑似是結帳時九記的服務員一句謝謝都不說，而引起兩人衝突。

據了解，九記牛楠已經不只一次被大陸網民投訴，今年2月份已經被征戰一次，許多網民也在小紅書留言，痛批「九記服務態度差」、「講普通話會被冷漠對待」等留言，甚至呼籲大陸遊客不要去吃，免得遇到差別待遇。

該起事件曝光後，引起大陸、香港網友論戰。有大陸網友說自己去九記被白眼，記得要說粵語，因為說普通話店員服務都很差，對待其他外地客、本地客態度、語氣明顯不一樣。

也有香港網友護航九記生意太好，服務員忙進忙出，很難有好臉色也正常，因為結帳對方沒說謝謝就爆氣，也太誇張。

▼ 小紅書開始大量發文，集體投訴香港九記牛楠態度不好差。（圖／翻攝 小紅書）

▲▼ 香港九記牛楠被投訴態度差 。（圖／翻攝 小紅書）

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