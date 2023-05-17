小三回人夫「用舌尖打招呼」！正宮抓包避孕藥+鹹濕對話崩潰

▲人妻抓包老公幫小三買避孕藥，還發現2人用專屬門號聯繫，崩潰提告小三求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

劉姓人妻因抓包黃姓老公偷偷買避孕藥，發現他在外爽玩偷吃，而黃男在承諾與小三斷連後，卻是更加小心另辦門號繼續纏綿小三，2人對話更大膽露骨，老公傳送大鵰照，小三爽回「用我的舌尖來打招呼」、「打砲打到天亮」、「想X入一點熱的東西」等。法院審後，由於證據明確，判小三需賠償人妻40萬元。

劉姓人妻主張，她與黃姓老公結婚才1年半，育有2幼子，沒想到就發現老公與小三交往，發生16次性行為，2人還一起去買避孕藥，老公一度簽立「結婚協議書」，向她承諾不會再與小三聯絡，但實際上只是轉為更加隱密，小三特別辦了門號給老公使用，並在手機留下曖昧標題「親愛的虐虐」，作為2人調情聊色的專屬小空間，她憤而提告小三精神撫慰金64萬。

小三表示跟黃男只是普通朋友，也不知道黃男已婚，更指稱人妻無法證明避孕藥跟LINE的對話跟她有關。

法院調查了黃男門號申辦者就是這名小三，並檢視了手機中滿滿的煽情對話，黃男傳送下體照、對方就興奮地回「這樣很想吃他欸」、「先用我的舌尖來打招呼，然後越吸越多」，黃男色喊「我明天還是多吃一點海鮮，看晚上有沒有機會爆射」、「一直想著你的騷樣，再來一點印象中的淫叫」、「比起衛生紙，我倒是比較想射妳」、「我要挑戰讓妳高潮的時間變長」。

法官認為，訊息都是黃男與小三互傳，也從中看出小三知道對方有配偶小孩，還傳送毫無顧忌的露骨內容，勘認有肉體親密行為，侵害情節重大，審酌小三從事網拍，賠償金以40萬合理，全案仍可上訴。