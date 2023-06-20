只限熟客！含尼古丁電子煙油實體店大賣　月營200萬...9人落網

▲警方查緝違法販賣電子煙油，查扣24萬瓶贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

保二刑大偵二隊查緝違法販賣含尼古丁電子煙油，查出在台南、高雄等地有犯嫌從大陸進口電子煙油，在實體商店或透過網路行販售，且只開放給熟客購買。檢警掌握情資，今年初前往店面搜索，查扣電子煙油成品24萬餘瓶等贓證物，帶回涉案曾姓男子等9人，其中曾男依違反藥事法聲押獲准，其餘人以5萬至15萬元不等交保。

保二總隊刑大偵二隊去年底偵辦販賣尼古丁成分電子煙油案，溯源發現分裝大盤位於台南市，報請台南地檢署檢察官呂舒雯指揮，經查發現，大盤商有實體店面，行事小心，販售方式以實體商店或透過網路Line群組，均採熟客行銷方式，僅開放回購客下單。

連月蒐證後，專案小組持拘票前往犯嫌的住所及實體店面等5處執行搜索，查扣電子煙油成品24萬餘瓶、香精9桶、調和空桶等半成品、現金38萬餘元。

檢警查出，主嫌曾男從大陸以大瓶桶裝電子煙油輸入，再分裝為30ML瓶裝，填加草莓、檸檬、茶韻等口味以吸引民眾施用，每瓶以350元至650元價格販售，單月營業額約有200萬元。

▲犯嫌將電子煙油分裝，填加草莓、檸檬、茶韻等口味以吸引民眾施用。（圖／記者白珈陽翻攝）

事後檢警將電子煙油、填裝香精油送交衛生福利部食品藥物管理署抽驗皆含有尼古丁成分。全案訊後依違反藥事法第82條第1項輸入禁藥罪及第83條第1項販賣禁藥罪嫌送辦，曾男遭聲押獲准，其餘涉案人以5萬至15萬元不等金額交保。