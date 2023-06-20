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胡錫進強烈直覺：「習布會」是一個信號　緩和螺旋式下墜中美關係

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家主席習近平或面。（圖／達志影像／美聯社）

▲胡錫進強烈直覺認為，「習布會」是一個信號，對緩和螺旋式下墜的中美關係有可能起到一定作用。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博撰文分析，認為「習布會」是一個信號，對緩和螺旋式下墜的中美關係有可能起到一定作用，美方對中國決心「和平崛起」同時又有捍衛核心利益的堅定意志，應該有了更多認識。

胡錫進19日發文指出，「習近平主席今天下午在人民大會堂會見美國國務卿布林肯。我的一個強烈直覺是，這是一個信號，印證了中國最高外交官王毅和秦剛分別與布林肯的會談進行得不錯，對緩和螺旋式下墜的中美關係有可能起到一定作用。」

胡錫進認為，「緊張的中美關係，不可能通過兩國最高外交官的一番對話，就雲開霧散，中美的相互認知會有相當一部分在行為的互動中實現。」

胡錫進說，「這次布林肯訪華，實際上有兩國行為互動的諸多鋪墊，美方對中國決心和平崛起同時，又有捍衛核心利益的堅定意志，應該有了更多認識。」

不過胡錫進在15日布林肯即將訪問北京之前，則是發文指出，中美之間當下的氣氛應當說很糟糕，中美最可能發生誤判和衝突的地方就是台灣，但美國明顯對民進黨當局軍事支持，大陸只能用更強大的軍事威懾予以回應。

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