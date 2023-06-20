股神巴菲特曝親身經歷　給內向者6點忠告：征服恐懼

▲股神巴菲特給內向者「破繭」建言。（圖／取自免費圖庫Flickr）

記者張靖榕／綜合外電報導

股神巴菲特（Warren Buffett）已經多次證明他的智慧遠超出金融投資領域，近日他對內向者提供建議，如何在變化快速、經常以外向者為中心的商業世界中自處，並分享他克服障礙的方法。

巴菲特演講完接受紐約大學教師安柯威茨（Nancy Ancowitz）現場提問，安柯威茨正在寫作一本幫助內向者的書。巴菲特分享個人的心路歷程，在高中和大學期間，他曾經對公開演講感到恐懼，但他仍決定報名哥倫比亞大學的卡內基課程，不過他也坦承自己沒有支付課程費用，也就沒有真的去上課。

巴菲特之後再次鼓起勇氣，還是參加了在內布拉斯加奧瑪哈（Omaha）的類似課程，而這一次，他準時交錢出席。

巴菲特強調有效率的溝通技巧，不論在文字或口頭上都很重要，他認為這是經常被低估與忽略的特質。他認為多數商學院並未將溝通技巧優先列入課綱，導致許多研究生的準備不足，而對於內向者的建言，他強調把自己推出舒適圈的重要性，建議內向者趁年輕時盡量迎向溝通的挑戰。

對巴菲特來說，理想的的情況是，一個人能讓自己沉浸在一群有同樣情況且互相支持的群體之中。他回想起當年參加的卡內基課程，幽默地表示當時也有類似的「很傻很蠢的」活動，就是面對眾人說出自己的名字，藉由和情況相似的同儕相處，擔心被人評論的恐懼就會消失，營造有利於成長的環境。

巴菲特長期事業夥伴查理蒙格（Charlie Munger），對向安柯威茨這樣的教育者表達欣賞，他們致力於促進有意義的個人發展。巴菲特也同意。

將巴菲特對內向者克服恐懼的建議簡化為以下6點：

1.直面恐懼：巴菲特曾經恐懼公開演講，但他明白必須克服，強調面對恐懼、迎向恐懼的重要性。

2.主動行動，把自己推出舒適圈：儘管恐懼公開演講，但巴菲特不逃避、不消極，而是主動報名卡內基課程，敦促自己與他人交流。

3.文字和口頭溝通技巧的重要性：巴菲特強調溝通技巧經常被人忽略，卻是很重要的事。

4.盡早練習：巴菲特建議應該趁年輕就開始訓練自己的溝通技巧，年紀愈大愈難改變。

5.團體學習：面對恐懼時，將自己沉浸在一個有同樣困擾的團體裡，同儕互相理解、支持，進而創造一個有利成長的環境，因為你不必擔心會受到外向者的批評。

6.幫助他人：巴菲特與事業夥伴查理蒙格都欣賞那些幫助內向者的教育工作者，幫助他人克服恐懼是非常有意義的事。