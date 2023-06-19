【廣編】史上首例！戰國策聯手壯世代勇奪「亞洲公關大獎」啟動改變社會的影響力

▲戰國策聯手壯世代勇奪2023「亞洲公關大獎」。

圖、文／戰國策傳播集團提供

戰國策傳播集團今年邁入30周年，多年來攜手各大領域龍頭客戶，延續上位公關思維，從專業公關角度出發，藉由充滿創意的行銷策略手法，在競爭激烈的公關紅海中走出自己的路，八度蟬聯年度最佳公關公司。近年來更協助壯世代教科文協會推動壯世代品牌活動，一舉摘下第22屆亞洲公關大獎PR AWARDS ASIA 2023「年度品牌獎」殊榮，也是史上第一個奪得此獎項的品牌企業，讓台灣品牌在國際發光！

戰國策傳播集團作為業界領導者，擁有豐富公關實務經驗，從政治公關起家，尤其擅長審度天下大勢，引領時代風騷，透過全盤的策略規劃與有創意的行銷手法，協助客戶找到自身品牌定位，邁向下一個新高峰。戰國策合夥創辦人張美慧博士表示，「1929年公關之父柏納斯（Edward Bernays），有感當時政治與文化上香煙儼然成為女性解放與獨立的象徵，與菸草公司合作提倡女性抽煙，帶動了女性解放運動，也開啟近代公關行業的先河。」同樣，21世紀20年代，戰國策有感於超高齡時代來臨，協助壯世代教科文協會，推動高齡解放運動，迅速引爆社會神經，各界支持風起雲湧，甚至一舉摘下亞洲公關大獎PR AWARDS ASIA 2023「年度品牌獎」殊榮，這絕非巧合，而是大勢所趨，公關人如果具備掌握時代趨勢的能力，往往可以發揮極大的社會影響力。