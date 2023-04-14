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【廣編】說錯話就GG！？　戰國策五大要點幫你的企業發言做評估

說錯話就GG！？戰國策五大要點幫你的企業發言做評估（圖／戰國策提供）

【廣編特輯】

圖、文／戰國策傳播集團品牌長黃采緹提供

現代人重視外在儀容，經過數個連續假期洗禮後，我決定透過游泳運動來維持體態，當搜尋住家附近泳池並觀察評分與評論時，有段關於泳池穿著規定的對話引起我的興趣。評論區中，有人留言詢問場地方是否必須著泳裝入場，而官方以看似詼諧地「游泳池禁止裸泳」作為回覆。其實，就專業公關角度來說，這看似平凡詼諧的一段對白，可能造成負面影響。

嘗試從此對話去分析，也許官方事先假設了留言者是想「裸泳」或是「來鬧」等等。但如果，對方是「真心發問」呢？如果他只是想陪同孩子上游泳課的爸爸，想詢問能否穿個海灘褲就好呢？

當然，我們不會知道發問者實際想知道甚麼，但我們認為，官方回答應該盡量可能避免過多的預設立場，不應對顧客進行過多的主觀猜測，同時，應該提供完整和清晰回答，避免誤導與引發爭議。例如，泳池是否只對穿著泳裝民眾開放？以及是否有特定規定適用於陪同游泳訓練情形等等。回應中考量自身營運內容並提供準確和全面的資訊，避免造成對方負面情緒與誤解！

另外，每個員工都是公司的品牌大使！員工在第一線服務，對民眾有最直觀的感受，個人言行舉止將與公司形象、聲譽習習相關，應該避免可能對品牌造成損害的言辭與行為。戰國策傳播集團品牌長黃采緹表示，品牌端對外發言的人，應接受更完整的教育培訓，全盤了解公司的業務內容與細節。

現今商場競爭激烈，優良品牌形象對企業的成功至關重要，建立一個品牌形象往往需要多年積累，卻可能在一夕間崩壞，建議品牌官方回應用戶提問時，可以從以下5大要點先進行評估：

1.瞭解對方需求：官方回答前，應該充分了解提問者的實際需求，並讀懂他們的問題，避免因措辭造成二次傷害。

2.用詞精準與正面態度：官方回答應使用專業、客氣及友好的語氣，避免使用粗魯、冷漠或具有攻擊性的語言，可能會對品牌形象造成傷害。

3.邏輯清楚的解答：官方回答邏輯思維應該清晰、明確，確保提問者能夠準確理解並得到所需資訊。避免模棱兩可或含糊其辭的回答，可能會導致混淆或誤解。

4.尊重對方：官方回答應尊重對方的意見與感受，避免有批評、指責或爭論情形，釋出善意的尊重，有助於建立良好關係和形象。

5.謙虛與道歉：若品牌有過失情形，更應該謙虛地承認並道歉，同時提供適合腳方，絕不可逃避問題，才能將損失降到最低。

整體來說，建立一個品牌不容易，卻容易因疏忽而傷害到品牌價值。企業應該確保所有與客戶互動的員工都瞭解並遵從公司的品牌形象和溝通準則，並定期進行培訓和監控，唯有保持一致且專業的品牌形象，企業才能在競爭激烈的市場中贏得客戶的信任和忠誠度。官方回應時，應該避免預設立場，提供完整和清晰的回答，同時，每位員工都是公司品牌的大使，對外宣傳應謹慎行事！

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