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老家鑰匙、小被被⋯100件紀念物再創作　駁二「人生紀念品」開展

▲▼駁二推出「人生紀念品」展覽，展出24組創作者共及百件的時光寶盒。（圖／高雄市文化局提供）

▲駁二推出「人生紀念品」展覽，展出24組創作者共百件紀念物的「時光寶盒」。（圖／高雄市文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

人生有許多可能再也用不到，卻是曾經十分珍惜的寶物，無論是陪伴長大的小被被、阿嬤每天幫忙裝滿的便當盒、一把再也用不到的老家鑰匙⋯等。高雄駁二藝術特區舉行「人生紀念品」特展，邀請40位創作者分享生命中意義深重的紀念物品，並以設計手法將人生故事轉化成精彩創作，讓民眾在觀賞時，也回想起人生值得紀念的片段。

▲▼駁二推出「人生紀念品」展覽，展出24組創作者共及百件的時光寶盒。（圖／高雄市文化局提供）

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▲觀者可拿起盒子上的說明卡，看看紀念物品代表的感情與故事。（圖／高雄市文化局提供）

策展人田修銓表示，2017年於駁二舉辦的「好漢玩字」展覽中，首次以「人生紀念品」單元命題，以平面設計發展一系列從出生到死亡的重要文件，包含出生證明、畢業證書、身分證、喜帖及奠儀等，引起觀展民眾的共鳴與好評。再次詮釋相同題目時，剛好經歷家人生病及寵物離世，重新思考若生命終將走向盡頭，真正想留下的會是什麼？

「人生紀念品」蒐集了24組、共40位創作者的「時光寶盒」，展示超過100件的重要紀念物，其中有著奶奶的愛心便當盒、寫給畢業毛小孩的明信片、一把再也用不到的老家鑰匙、一條永不離身的原味小被被⋯等等。

▲▼駁二推出「人生紀念品」展覽，展出24組創作者共及百件的時光寶盒。（圖／高雄市文化局提供）

▲ 「親愛的你啊」設計以寵物為名的人生紀念品，有領養毛小孩時的腳印水泥磚，也有送走他們後的骨灰罐花器。（圖／高雄市文化局提供）

展覽包含10個單元主題，由不同設計團隊詮釋生命中意義非凡的時刻，透過設計手法，將故事濃縮淬煉成一件件紀念品，穿梭其中便能感受時光記憶的流動。盒子如同時光膠囊般，封存100個悲喜交織、觸動回憶的人生故事，忠實展示人生滋味。

▲▼駁二推出「人生紀念品」展覽，展出24組創作者共及百件的時光寶盒。（圖／高雄市文化局提供）

▲駁二推出「人生紀念品」展覽，展出24組創作者共百件的時光寶盒。（圖／高雄市文化局提供）

「人生紀念品」除了討論過去及當下的人生紀念，也有實驗性、未來感的創作議題；展場背景音樂則邀請台灣鋼琴家及電影配樂家林弘韜的作品「冰淇淋公路旅行」，訴說不論終點在何方，旅程沿路的景色與體驗才是本體，回應展覽所論述，「雖然人生終將結束，但路上的故事才最為珍貴」。「人生紀念品」特展，即日起至11月12日於駁二藝術特區大勇區C5倉庫展出。

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