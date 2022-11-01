這蝦密？高雄輕軌怪標誌「蹲馬桶」　駁二解答：法國藝術家作品

記者許宥孺／高雄報導

這是蝦密？有民眾發現，高雄輕軌駁二大義站旁有一個警示標誌，不過圖形中看似是有一個人坐著，動作就像是在「蹲馬桶」一邊沉思，另一個人則是趴著，引起議論。事實上，這是法國藝術家2018年於駁二駐村時的創作，並沒有特別意義。

▲高雄輕軌大義站謎樣標誌引發討論。（圖／記者許宥孺攝）

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高雄駁二特區是不少遊客必訪地點，不過最近有民眾發現，大義站軌道旁有一塊三角形警示招牌，圖案長得很奇怪，因此上網求解。

▲標誌就設在輕軌軌道邊。（圖／記者許宥孺攝）

這塊招牌上，看似有一個人坐著正在沉思，而屁股坐著的地方又很像是馬桶座，下方則還有一個人趴著，兩人的腳則是箭頭造型，仔細觀察其實頗有趣味。

記者實地走訪現場，一名遊客表示，若是記者不提的話，他還沒有發現，記者請她描述圖案像什麼？遊客表示：「看起來像是一個人踩著一個人，還蠻特別的，一個人在思考，另一個也在思考。」記者進一步詢問，有人說很像在蹲馬桶，遊客則說：「看起來不太像耶。」

▲不少遊客行經也沒發現特色標誌。（圖／記者許宥孺攝）

這到底是什麼？駁二駐村組代理組長吳晏銘表示，這是2018年邀請法國藝術家Clet Abraham來台進行現場創作，特別的是，他的創作方式都是以翻玩的方式，將標示做不一樣的視覺詮釋，沒有特別的意義，只是希望民眾看到後，有會心一笑的感覺。