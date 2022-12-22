駁二路燈變聖誕樹！遊園車變身「聖誕叮叮號」2天限定開放搭乘

▲駁二推出聖誕派對，遊園車改造成「聖誕叮叮號」，由聖誕老人駕駛，期間限定開放搭乘。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

高雄駁二藝術特區推出聖誕派對！除了在駁遊路上有路燈改造的聖誕樹，導覽遊園車更變身為超可愛的「聖誕叮叮號」，由聖誕老公公駕駛帶大家穿梭園區，在12/24、25兩日限定開放搭乘；還有市集匯聚上百攤手作及美食等。

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▲駁二「駁遊路」上，路燈改造成聖誕樹。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市文化局長王文翠表示，高雄是個熱情又浪漫的城市，駁二更是許多親朋好友聚會出遊的首選，因此趁著年末佳節推出聖誕派對，連續2個週末在大義公園，將匯集上百攤原創手作及美食市集，還有樂團、DJ演出與聖誕體驗課程活動，陪伴大家一起度過聖誕節與跨年假期。

▲路燈巧妙設計的聖誕樹，吸引許多民眾拍照。（圖／高雄市政府文化局）

其中在駁二的「駁遊路」上，出現一盞路燈巧妙設計而成的聖誕樹，在設置時就有許多民眾被吸引駐足合照；而大義公園前方，則以舊西臨港線不再使用的平交道裝置為基座，搭設一棵閃爍亮眼的聖誕樹，號誌燈化作聖誕老人的雙眼，讓人會心一笑。

▲駁二也特別推出期間限定的「聖誕叮叮號」，由聖誕老公公帶民眾穿梭園區。（圖／高雄市政府文化局）

駁二也特別推出期間限定的「聖誕叮叮號」，將於12月24、25日的下午4點至晚上8點開放搭乘，從大勇區行駛至大義區，再從大義區行駛回大勇區。車位有限，想體驗聖誕叮叮號的民眾，可於大勇路旗桿下或大義街底排隊候車，付費50元即可搭乘限定版可愛交通工具。

▲▼限定版「聖誕叮叮號」將於12月24日至25日，開放民眾搭乘。（圖／高雄市政府文化局）

而駁二聖誕派對在大義公園登場，將由「鐵擊」、「慵懶計劃_Lazy Plan」與「YILITH」三組樂團演出，還有「民生電氣」帶來DJ Party night，多樣化曲風從台灣搖滾樂團精選、J-POP、R&B一路到Disco、陪伴大家週末夜盡情熱舞。

▲駁二推出聖誕派對，連續2周陪民眾度過聖誕及跨年。（圖／高雄市政府文化局）

除此之外還有聖誕體驗課程，邀請「小草作Grassphere」以天然無添加的台灣在地花草果茶原料，現場教學鍋煮熱紅酒，可以感受暖心又暖胃的微醺氛圍。另有高雄在地「丸樂手作美學」，帶大家動手製作好看又實用的聖誕雪人馬芬蠟燭，相關活動訊息可至駁二藝術特區官網查詢。