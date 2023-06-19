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「莒光楷模」家暴小三！憲兵調查官酒店姦情曝光　慘遭勒令退伍

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台北黃姓憲兵調查官和小三同居，還酒後爭執，被軍方方記大過2次及記過1次懲罰，並令他退伍。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

已婚黃姓憲兵調查官服役18餘年，曾榮獲「反毒英雄」及「莒光楷模」殊榮，卻偷吃酒店認識的林姓女子，酒後敲打、拉扯黃女手臂導致她受傷，被軍方依「不當情感關係」和「軍民糾紛」記大過2次及記過1次懲罰，並令他退伍。黃男不服，提起訴願被駁回，再提起行政訴松。台北高等行政法院審理，判黃敗訴。可上訴。

判決指出，黃男有妻有兒，卻在林森北路酒店認識林女，兩人交往進而同居。前年3月16日黃男發酒瘋大吵，不滿林女要他安靜，兩人爭執起來，黃男敲打、用力拉扯林女手臂導致受傷，林女到醫院驗傷後衝去憲兵隊報案，結果黃男被軍方記大過2次及記過1次懲罰，而後指揮部召開人評會及再審議人評會，判定黃男不適服現役，令他退伍，黃男不服，提起訴願被駁回，遂提起行政訴松。

黃男辯稱，林女於前年2月向他借8萬元，約好會在3月還錢，他於是於當月16日向林女催討，過程中兩人發生爭執，林女心生不滿，竟利用她15日自己在浴室跌倒的傷勢，到醫院驗傷誣陷他。且後來林女承認挾怨報復，主動撤回告訴，也簽立和解書，他請求撤銷處分。

軍方表示，林女17日親自來憲兵隊報案，並拿出家暴驗傷診斷書，內容提及黃男已是第2次家暴，且林女的傷勢還有指印，與在浴室跌倒傷勢不符，但因無直接證據顯示黃男所為，僅以「產生爭吵而引起軍民糾紛」懲罰。此外，黃男也在懲罰評議會上，坦承和林女是「好朋友再高一層的男女朋友」、「屬於精神層面的婚外情」，林女拍攝黃男在她床上只穿內褲的照片，黃男也有林女租屋鑰匙，可知兩人還同居，黃男發展不當情感關係已違反軍紀，記2大過合理。

軍方指出，黃男雖曾破獲跨國運輸毒品案，獲得國軍楷模等殊榮，卻未能持續精進，且酒後自控能力差，在宜蘭憲兵隊服務期間，黃曾發生酒後口角打了司機的頭，引發糾紛，更有一次喝醉整個倒在憲兵隊大門，此次再因酒與民爭執，可見完全沒有反省，依法經人評會核定退伍並無不當。

法官認為，黃男是已婚且資深的軍官幹部，應熟知軍紀，卻故意違犯「不當情感關係」及「軍民糾紛」，情節重大，軍方懲處合適，且人評會具有判斷黃男不適服現役的權力，判斷也無可撤銷的事由，駁回黃男之訴。全案還可上訴。

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