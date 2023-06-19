人妻抓包夫外遇　小三醋喊「我真夠悲傷被你分手2次」成鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

曾姓人夫因為工作關係與廖姓女同事發展出婚外情，2021年3月、2021年7月被妻子抓包2次，皆表示會與對方分手，但私底下還是會以每周1、2次的頻率相約發生性行為。雖然廖女否認與曾男有一腿，但她曾傳送「我的人生真的夠悲傷的，被你分手了2次」、「跟老婆有恢復關係了嗎」等訊息，最終並未獲得台中地院法官採信，還要賠償正宮15萬元。

▲曾男與廖女假分手2次。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

曾妻在判決書中主張，丈夫外遇廖女，她直到2021年3月底無意間看見丈夫手機裡的親暱訊息，才知道此事，當時氣得提出質問，丈夫承認外遇，手機裡也存有與廖女共同出遊、相互依偎、牽手緊靠的親密照片，但由於丈夫強調會分手，她決定給予機會。

曾妻接著說，哪知道丈夫是假分手，2021年7月仍持續與廖女互傳曖昧訊息、約見面，後來因為丈夫出現異常加班的狀況，她警覺追問，丈夫才坦承沒有分手，這次丈夫為了展現決心，還當場傳送LINE訊息給廖女，結果又是假分手，在那之後，他們還是會以每周1、2次的頻率相約見面並發生性行為，她越想越氣，因此決定對廖女提告求償60萬元。

對於上述指控，廖女辯稱，她與曾男是同事，也是公司登山、路跑社的成員，會有共同出遊的照片是因為公司同事大家相約出遊，同行者多達3、40人，並非2人出遊，也沒有做出相互依偎、牽手緊靠等行為。

廖女表示，曾妻以咄咄逼人的方式誘導曾男進行非自願陳述，應排除證據能力；此外，曾男過去確實因為與妻子吵架，而傳訊息向她訴苦，她也只是安慰「好好地陪伴在老婆身邊，別再讓她擔心了」，並無介入他人婚姻之意。

然而，台中地院法官檢視曾男與廖女的對話紀錄，發現曾男多次以「親愛的」稱呼廖女，還傳送「對不起，我們分手吧」、「（分手訊息）只是讓我老婆看的」、「我們還會是很要好的朋友嗎」等訊息；廖女則回答，「為什麼又開始了」、「我很貪心地說不要只是朋友」、「我的人生真的夠悲傷的，被你分手了2次」、「跟老婆有恢復關係了嗎」、「很吃醋」。

法官認為，曾男、廖女顯然是以親密愛人關係自居，而且在交往關係曝光之後，曾男還提出分手「安撫」妻子，這個情況廖女也知情，之後雙方仍持續保持通訊，若2人只是單純的同事關係，應該不會傳送上述包含交往情節的訊息，因此不採信廖女的說詞。

至於是否發生過性行為，法官表示，這部分只有曾男單方面的陳述，缺乏其他積極事證，所以不採信。最終，法官考量到廖女與曾妻的身分、地位、經濟狀況、加害情形、受侵害程度等因素，判她應賠15萬元較為適當，全案仍可上訴。