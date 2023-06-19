快訊／黃子佼緊急送醫「傷勢曝光」！　全集中在左側

▲黃子佼遭爆性騷，情緒不穩緊急送醫。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪、黃彥傑、莊智勝／台北報導

知名男主持人黃子佼今(19日)遭一名女子爆料多年前曾強吻、誘拍裸照，因此捲入性騷風波。稍早黃子佼貼出3段影片自白，坦承確有此事，同時還點名13名藝人「毀滅式爆料」，隨後不久影片即刪除，黃子佼也因情緒不穩、揮刀自殘而緊急送醫。初步了解，黃被救下樓時，傷口集中在左手腕及左胸，幸經治療後目前暫無生命危險。

MeToo風潮燒進演藝圈，性騷事件連環爆，今(19日)上午黃子佼遭一名女子爆料影射強吻、誘拍裸照。稍早黃子佼也自拍影片承認、道歉，同時還毀滅性爆料，一連扯出13名藝人醜聞，其中包括大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）、范曉萱、柳翰雅、吳宗憲、曾國城等人，表示演藝圈內有許多人都做過不對的事，但卻都可以逃過社會輿論的追責，「如果我逃不過，他們為什麼可以逃得過？還有很多啦！」隨後話鋒一轉，還稱女兒「不記得有這個父親滿好的」，並要大家「幫忙照顧所有我想照顧的人」，嘆氣後隨即關閉鏡頭。

隨後不久黃子佼3段自白影片均遭到刪除，臉書粉專也關閉，並傳出疑似自殘送醫。據了解，救護人員獲報後於中午12時許前往黃子佼住家樓下，黃被救下樓時，左手腕、左胸口遭利器割傷，疑似情緒不穩自殘、意識不清，但經緊急送醫治療後，目前生命徵象穩定。轄區警方表示，後續將依規定通報社會局進行關懷輔導。