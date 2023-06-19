　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／黃子佼緊急送醫「傷勢曝光」！　全集中在左側

▲▼黃子佼遭爆性騷，情緒不穩緊急送醫。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲黃子佼遭爆性騷，情緒不穩緊急送醫。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪、黃彥傑、莊智勝／台北報導

知名男主持人黃子佼今(19日)遭一名女子爆料多年前曾強吻、誘拍裸照，因此捲入性騷風波。稍早黃子佼貼出3段影片自白，坦承確有此事，同時還點名13名藝人「毀滅式爆料」，隨後不久影片即刪除，黃子佼也因情緒不穩、揮刀自殘而緊急送醫。初步了解，黃被救下樓時，傷口集中在左手腕及左胸，幸經治療後目前暫無生命危險。

MeToo風潮燒進演藝圈，性騷事件連環爆，今(19日)上午黃子佼遭一名女子爆料影射強吻、誘拍裸照。稍早黃子佼也自拍影片承認、道歉，同時還毀滅性爆料，一連扯出13名藝人醜聞，其中包括大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）、范曉萱、柳翰雅、吳宗憲、曾國城等人，表示演藝圈內有許多人都做過不對的事，但卻都可以逃過社會輿論的追責，「如果我逃不過，他們為什麼可以逃得過？還有很多啦！」隨後話鋒一轉，還稱女兒「不記得有這個父親滿好的」，並要大家「幫忙照顧所有我想照顧的人」，嘆氣後隨即關閉鏡頭。

隨後不久黃子佼3段自白影片均遭到刪除，臉書粉專也關閉，並傳出疑似自殘送醫。據了解，救護人員獲報後於中午12時許前往黃子佼住家樓下，黃被救下樓時，左手腕、左胸口遭利器割傷，疑似情緒不穩自殘、意識不清，但經緊急送醫治療後，目前生命徵象穩定。轄區警方表示，後續將依規定通報社會局進行關懷輔導。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／遭黃子佼爆吸毒！　阿雅怒發聲
黃子佼自殘…孟耿如「陪同急救2.5hrs」！堅強現身畫面曝
快訊／黃子佼主持工作被換！　觀光局：改蔡尚樺擔任
黃子佼爆「當年喜歡蔡燦得」　網問：她是誰？凍齡甜美照曝光
快訊／孟耿如最新回應全文！　她強忍眼淚
快訊／孟耿如哽咽！　代黃子佼道歉
快訊／黃子佼遭爆誘拍17歲少女裸照！　台中地檢署：依法偵辦
黃子佼毀滅式影片想表達什麼？　她揭「血流成河下場」
快訊／吳宗憲不忍了！　喊告黃子佼
快訊／孟耿如緊守黃子佼！　陪同奔醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

裡面有小孩！屏警攻堅民宅「屋內連轟3槍」　破門搜出一堆槍毒

黃子佼自殘意識不清…孟耿如「陪同急救2.5hrs」！堅強現身畫面曝

翻牆偷走上百萬珠寶金飾！宜蘭慣竊隔天落網　只剩金項鍊還在

黃子佼ME TOO重創形象　司法院震驚：暫停所有合作關係

台中工安意外！噴漆工人失足4m高墜下　昏迷進加護病房

快訊／黃子佼遭爆強吻誘拍17歲少女裸照　台中地檢署：依法偵辦

獨／就是這瓶！國小生「黃金葛毒害同學」原因曝　15張紙條還原始末

打詐研討會砲聲隆隆　檢座點名「NCC+金管會+數發部」防詐不力

女高中生實習課慘遭斷掌！右手捲入牧草切割機　送醫截肢保命

快訊／黃子佼緊急送醫「傷勢曝光」！　全集中在左側

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

Ella扮「超醜鬼臉」全場笑翻XD　偷襲賈靜雯：身材真好！

裡面有小孩！屏警攻堅民宅「屋內連轟3槍」　破門搜出一堆槍毒

黃子佼自殘意識不清…孟耿如「陪同急救2.5hrs」！堅強現身畫面曝

翻牆偷走上百萬珠寶金飾！宜蘭慣竊隔天落網　只剩金項鍊還在

黃子佼ME TOO重創形象　司法院震驚：暫停所有合作關係

台中工安意外！噴漆工人失足4m高墜下　昏迷進加護病房

快訊／黃子佼遭爆強吻誘拍17歲少女裸照　台中地檢署：依法偵辦

獨／就是這瓶！國小生「黃金葛毒害同學」原因曝　15張紙條還原始末

打詐研討會砲聲隆隆　檢座點名「NCC+金管會+數發部」防詐不力

女高中生實習課慘遭斷掌！右手捲入牧草切割機　送醫截肢保命

快訊／黃子佼緊急送醫「傷勢曝光」！　全集中在左側

汐止幼兒園案81童檢驗出爐！尿檢全數陰性　1人送質譜儀複檢

檢察官搜索律師事務所 憲法判決部分違憲

裡面有小孩！屏警攻堅民宅「屋內連轟3槍」　破門搜出一堆槍毒

柯文哲勢頭正熱！　黃暐瀚分析民調關鍵「登三、破五、搶第一」

網購迷迭香驚爆28種農藥違規！「這7種」不得檢出　最高裁罰金額曝

澳洲最年輕案例！23歲女將安樂死　患罕病「全身劇痛」下不了床

股神巴菲特加碼投資日本　波克夏對5大商社平均持股升至8.5%

黃子佼捲性騷自殘送醫　楊小黎罕說重話「要看現在的付出和改變」

Metoo從朱學恒燒到黃子佼　律師曝循環：像小時候會收到奇怪的信

防馬祖海纜中斷無通訊　數位部率團赴實地查核及演練

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

快訊／國3追撞1死1命危　7家屬跪遺體旁求急救

即／黃子佼「身上多處受傷」意識不清！送醫急救

快訊／黃子佼情緒失控　送醫時「意識不清」

愛女遭迷姦拍片服藥亡！父私刑虐死惡狼判5年10月

少東帶工人準備割草　才下車秒遭死神奪2命

即／高雄恐怖命案！男「吊掛3樓高陸橋」詭異亡

即／黃子佼遭爆誘拍17歲少女裸照　台中地檢署說話了

檳榔妹遭持槍性侵！惡狼逼吸毒還搶錢

快訊／台中外送員路口與計程車碰撞　重傷不治

收11名非法移工包粽子！4.5星肉粽店慘了

即／屏東警匪對峙2hrs！犯嫌猛開1槍　

即／國3聯結車撞緩撞車！2工人「1死1命危」

更多熱門

相關新聞

快訊／黃子佼爆性騷！　聯邦銀評估「1關鍵」代言喊卡

快訊／黃子佼爆性騷！　聯邦銀評估「1關鍵」代言喊卡

藝人黃子佼個性親切、談吐幽默深受不少觀眾及廠商愛戴，身上不乏代言活動，金融業者像是聯邦銀行也喜愛找他當招牌，不過，銀行業者坦言，這次性騷事件等新聞連環爆，恐影響他的代言活動。

即／黃子佼「身上多處受傷」意識不清！送醫急救

即／黃子佼「身上多處受傷」意識不清！送醫急救

黃子佼送醫前留話孟耿如！「請大家幫我照顧」

黃子佼送醫前留話孟耿如！「請大家幫我照顧」

快訊／黃子佼情緒失控　送醫時「意識不清」

快訊／黃子佼情緒失控　送醫時「意識不清」

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

關鍵字：

黃子佼

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩干你屁事！

黃子佼情緒潰堤送醫！　孟耿如發聲陪同

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面