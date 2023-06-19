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中鋼運通董座5高層驚收豬頭！屠宰場砍下直送　血腥幕後原因曝

▲雲林縣養豬頭數佔全國約27%，以台灣目前的實際狀況，尚有1至2成需要仰賴國外進口，未來若大規模恢復出口，不僅得與國際肉品規格符合，設備也得提升。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲高雄一男子寄豬頭給中鋼運通高層。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓男子因不滿黃姓友人在中鋼運通公司工作時，被主管不當對待，竟夥同曹姓、曾姓男子等人，寄了5顆血腥豬頭給中鋼運的董事長、總經理等高層，5名高層收到豬頭後氣得報警抓人，法院審理後依恐嚇、偽造文書罪判處王男等人4到2月的徒刑，另判賠5名高層各約10萬元的精神賠償。

判決指出，王男因為黃姓友人在中鋼運通公司工作時，遭受公司管理階層人員之不公平對待，於是約了曹姓、曾姓男子等人，在去年3月間鎖定中鋼運通公司董事長、業務及財務部門副總經理、管理部門副總經理、資深經理、前總經理等5名高層，王男等3人先跑去屠宰場買了5顆豬頭，放在保麗龍盒裡，然後透過宅急便寄給5名高層。

中鋼運通的5名高層收到發臭的血腥豬頭後，氣炸報警提告，警方也循線逮捕王男等人，事後王男等人也被起訴，而中鋼運通等5名高層則另提民事精神賠償。

法院審理時，王男等人坦承犯行，但認為5名高層提的精神賠償過高，法院根據王男等人的工作、收入等條件，依照偽造文書、恐嚇危害安全罪判王男徒刑4月、曹男徒刑3月、曾男徒刑2月，均得易科罰金；民事部分，則判王男等3人應賠償5名高層10萬元到9萬5000元不等的精神撫慰金，全案可上訴。

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