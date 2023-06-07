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40歲男猝死被丟包路邊！留下妻子和4幼女　老父得知真相氣炸

▲▼ 雲林一名高姓男子疑似吸毒過量猝死被丟包，父親受訪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名高姓男子疑似吸毒過量猝死被丟包，父親受訪表示丟包的友人曾上門道歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林斗六市上月29日一處竹林邊有名紅衣男倒臥地上，明顯死亡，經調查為年約40歲的高姓男子，疑似吸毒過量猝死被吳姓友人丟包。高父表示，得知兒子死後，吳男曾來家中道歉，自稱「因為嚇到才丟下車」，但這種說法他根本聽不下去。

據調查，高姓男子為雲林古坑鄉人，與越南籍妻子育有4個女兒，高父指出，事發當天高男沒跟他們通知就出門了，只知道他開著車出門，後來在附近的廟被吳姓友人載走。

高父提到，日前吳男有來家裡道歉，沒說丟包的原因，只說自己因為發現高男有異狀嚇到，才會隨便找個地方把他丟下車，高父氣說「他這樣說我哪聽得下去，那也是載到醫院啊」。

▲5月29日斗六市嘉新路旁一處竹林與人行道間的草叢發現一名身穿紅衣男子倒臥死亡。（圖／民眾提供）

▲高男倒臥竹林旁明顯死亡，被路過民眾發現報警。（圖／民眾提供）

高父也表示，兒子平常看起來很正常，也會幫忙老婆出去做點雜工，雖然知道兒子有在碰毒，但根本管不住，也不知道他的交友圈；現在兒子死了，他只能先與妻子幫忙照顧4名幼孫，協助載送上下學。

警方回應，經多方查證，目前已掌握吳姓友人為嫌疑人，死者死因是否與吳男有關，尚待相驗釐清，本案已報請檢察官指揮偵辦中。

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