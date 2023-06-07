40歲男猝死被丟包路邊！留下妻子和4幼女　老父得知真相氣炸

▲雲林一名高姓男子疑似吸毒過量猝死被丟包，父親受訪表示丟包的友人曾上門道歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林斗六市上月29日一處竹林邊有名紅衣男倒臥地上，明顯死亡，經調查為年約40歲的高姓男子，疑似吸毒過量猝死被吳姓友人丟包。高父表示，得知兒子死後，吳男曾來家中道歉，自稱「因為嚇到才丟下車」，但這種說法他根本聽不下去。

據調查，高姓男子為雲林古坑鄉人，與越南籍妻子育有4個女兒，高父指出，事發當天高男沒跟他們通知就出門了，只知道他開著車出門，後來在附近的廟被吳姓友人載走。

高父提到，日前吳男有來家裡道歉，沒說丟包的原因，只說自己因為發現高男有異狀嚇到，才會隨便找個地方把他丟下車，高父氣說「他這樣說我哪聽得下去，那也是載到醫院啊」。

▲高男倒臥竹林旁明顯死亡，被路過民眾發現報警。（圖／民眾提供）



高父也表示，兒子平常看起來很正常，也會幫忙老婆出去做點雜工，雖然知道兒子有在碰毒，但根本管不住，也不知道他的交友圈；現在兒子死了，他只能先與妻子幫忙照顧4名幼孫，協助載送上下學。

警方回應，經多方查證，目前已掌握吳姓友人為嫌疑人，死者死因是否與吳男有關，尚待相驗釐清，本案已報請檢察官指揮偵辦中。