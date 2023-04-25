才和老婆％完竟撿屍閨蜜！她驚覺內褲被穿反...還流嘉明崩潰了

▲小筑與好友喝酒，卻遭好友老公撿屍，隔天回到家發現內褲被穿反，才驚覺遭到性侵。（示意圖／翻攝pixabay）



記者蔡怡萍／新北報導

一名汪姓男子與妻子、妻子的友人小筑（化名）一起喝酒，汪男卻趁小筑喝到爛醉對她性侵得逞，隔天又趁妻子出門上班後，再度對小筑脫衣摸胸，小筑事後發現內褲被穿反，朦朧中也感覺到「液體從下體流出」，驚覺遭汪男毒手，果真從內褲驗出汪男DNA，新北地院審後，依乘機性交、乘機猥褻，處汪有期徒刑4年。

判決指出，汪男與妻子2021年1月17日晚間在新北一家餐酒館喝酒，妻子並約了好友小筑也來同樂，3人一路喝到隔天凌晨4點半，小筑因為與男友吵架不想回去，於是選擇跟著回到汪男家中。

小筑因酒意上來，直接倒在客廳睡著，汪男先在房間與妻子發生性行為，走出客廳看見不醒人事的小筑，竟然又起色心，脫掉她的褲子性侵得逞，完事後幫她將內褲穿回去。

直到早上9點半，妻子先出門上班，留下汪男與仍在宿醉的小筑，汪靠近小筑說「沙發會冷」，將她一把抱起往房間移動，接著卻又動手解她內衣開始亂摸，稍微恢復力氣的小筑驚覺，急忙將汪男推開，並表示要回家了，汪才載著小筑返回住處。

小筑在家中將衣物脫掉時，發現內褲竟然被人穿反，她察覺有異，回想在酒醉之間似乎感覺到下體曾有液體流出，並聯想到上午汪男想對她亂來，認為自己遭到汪男欺辱，將內褲封存起來並帶到醫院採檢，在褲底驗出汪的精液DNA。

汪男辯稱，在餐酒館喝完後，因擔心小筑1人有危險，邀她到家中休息，小筑還主動說要繼續喝，不久卻直接醉倒在沙發上，他與妻子大約5點半回到房間嘿咻，整晚都跟妻子在一起，不可能再有心力起意性侵小筑。

法官審理時認為，汪男正值壯年，與妻子嘿咻後幾個小時，再興性慾不無可能；而小筑在得知遭性侵後，曾一度為顧全好友的家庭而不願報警，但後來為了證明自己的清白，才選擇揭露此事，應無預謀污衊、構陷的動機；而且當晚那間餐酒館的老闆指稱，汪曾怪異地問他「店內有沒有監視器」，覺得汪可能早有什麼詭計。

新北地院判決，汪男趁小筑酒醉意識模糊、趁機下手逞慾，造成小筑相當程度之驚嚇及傷害，又矢口否認犯行，毫無悔意，依乘機性交3年8月、乘機猥褻8月，處應執行有期徒刑4年，全案可上訴。