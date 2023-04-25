　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

才和老婆％完竟撿屍閨蜜！她驚覺內褲被穿反...還流嘉明崩潰了

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲小筑與好友喝酒，卻遭好友老公撿屍，隔天回到家發現內褲被穿反，才驚覺遭到性侵。（示意圖／翻攝pixabay）

記者蔡怡萍／新北報導

一名汪姓男子與妻子、妻子的友人小筑（化名）一起喝酒，汪男卻趁小筑喝到爛醉對她性侵得逞，隔天又趁妻子出門上班後，再度對小筑脫衣摸胸，小筑事後發現內褲被穿反，朦朧中也感覺到「液體從下體流出」，驚覺遭汪男毒手，果真從內褲驗出汪男DNA，新北地院審後，依乘機性交、乘機猥褻，處汪有期徒刑4年。

判決指出，汪男與妻子2021年1月17日晚間在新北一家餐酒館喝酒，妻子並約了好友小筑也來同樂，3人一路喝到隔天凌晨4點半，小筑因為與男友吵架不想回去，於是選擇跟著回到汪男家中。

小筑因酒意上來，直接倒在客廳睡著，汪男先在房間與妻子發生性行為，走出客廳看見不醒人事的小筑，竟然又起色心，脫掉她的褲子性侵得逞，完事後幫她將內褲穿回去。

直到早上9點半，妻子先出門上班，留下汪男與仍在宿醉的小筑，汪靠近小筑說「沙發會冷」，將她一把抱起往房間移動，接著卻又動手解她內衣開始亂摸，稍微恢復力氣的小筑驚覺，急忙將汪男推開，並表示要回家了，汪才載著小筑返回住處。

小筑在家中將衣物脫掉時，發現內褲竟然被人穿反，她察覺有異，回想在酒醉之間似乎感覺到下體曾有液體流出，並聯想到上午汪男想對她亂來，認為自己遭到汪男欺辱，將內褲封存起來並帶到醫院採檢，在褲底驗出汪的精液DNA。

汪男辯稱，在餐酒館喝完後，因擔心小筑1人有危險，邀她到家中休息，小筑還主動說要繼續喝，不久卻直接醉倒在沙發上，他與妻子大約5點半回到房間嘿咻，整晚都跟妻子在一起，不可能再有心力起意性侵小筑。

法官審理時認為，汪男正值壯年，與妻子嘿咻後幾個小時，再興性慾不無可能；而小筑在得知遭性侵後，曾一度為顧全好友的家庭而不願報警，但後來為了證明自己的清白，才選擇揭露此事，應無預謀污衊、構陷的動機；而且當晚那間餐酒館的老闆指稱，汪曾怪異地問他「店內有沒有監視器」，覺得汪可能早有什麼詭計。

新北地院判決，汪男趁小筑酒醉意識模糊、趁機下手逞慾，造成小筑相當程度之驚嚇及傷害，又矢口否認犯行，毫無悔意，依乘機性交3年8月、乘機猥褻8月，處應執行有期徒刑4年，全案可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／拜登宣布競選「2024總統大選」
下波變天雨區擴大　溫度「狂掉9度」時間曝
女移工命喪台灣　大群朋友奔醫院痛哭：她10月要回家
聯華大火牽涉2產險！　國泰產「1原因」將面臨巨額理賠
木棒捅後門！　詐團「逼豬仔肛交」錄影傳群組
孕媽2屍3命身亡　婆婆哭了：應該是白髮人先走啊
買士林夜市旁豪宅　「10年沒住過」慘賠2418萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

槍擊案太囂張！新北警清查191間當鋪　揪出8間違法送裁罰

知名串燒店內摔成一字馬！短褲妹骨盆骨折　怒控地板濕滑慘敗

才和老婆％完竟撿屍閨蜜！她驚覺內褲被穿反...還流嘉明崩潰了

特戰上尉輔導長翻牆「超商喝到天亮」　指揮官怒了！他下場超慘

不爽「阿嬤怕妳冷」！媳逼孩34度「穿羽絨衣」...婆婆怒飆罵慘了

南投2屍3命車禍　死亡孕婦婆婆泣訴：老天爺怎麼先帶走黑髮人

台南出租宿舍火警「10人急逃生」　房客縱火被捕...警盼預防性聲押

消防夫妻勒索麥當勞7060萬！對話曝光：讓妻子退休

聯華大火7冤魂！菲籍女移工命喪台灣　友不捨曝：她10月要回家　

快訊／新北安坑輕軌首起交通事故　女駕駛左轉擦撞列車…幸無人受傷

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

婦人騎車闖平交道卡住 太魯閣司機暴怒罵人！

槍擊案太囂張！新北警清查191間當鋪　揪出8間違法送裁罰

知名串燒店內摔成一字馬！短褲妹骨盆骨折　怒控地板濕滑慘敗

才和老婆％完竟撿屍閨蜜！她驚覺內褲被穿反...還流嘉明崩潰了

特戰上尉輔導長翻牆「超商喝到天亮」　指揮官怒了！他下場超慘

不爽「阿嬤怕妳冷」！媳逼孩34度「穿羽絨衣」...婆婆怒飆罵慘了

南投2屍3命車禍　死亡孕婦婆婆泣訴：老天爺怎麼先帶走黑髮人

台南出租宿舍火警「10人急逃生」　房客縱火被捕...警盼預防性聲押

消防夫妻勒索麥當勞7060萬！對話曝光：讓妻子退休

聯華大火7冤魂！菲籍女移工命喪台灣　友不捨曝：她10月要回家　

快訊／新北安坑輕軌首起交通事故　女駕駛左轉擦撞列車…幸無人受傷

台積電跌破500、台股暴殺256點　金管會：基本面穩健

愛犬反常狂聞路人！替洗腎主人找到完美捐贈者　機率2200萬分之一

陳曉被「公主抱、揪耳朵」成抖M男　毛曉彤自爆演過他奶奶

槍擊案太囂張！新北警清查191間當鋪　揪出8間違法送裁罰

文彬追悼地「1隻白色蝴蝶徘徊數日」惹淚　粉絲堅信：是他回來了　

把握停火72小時！　英國開始「大規模」撤離在蘇丹公民

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」　人妻氣炸：鄰居都沒講

CNN、福斯2大明星主播同天被炒！　外媒揭內幕：讓高層很頭大

教訓小孩被老公唸「她才幾歲哪聽得懂」　潔哥爆氣：可不可以尊重

糗大了！牠騰空翻滾摔出「貓生走馬燈」　驚恐回頭笑瘋百萬人

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

即／張榮發遺囑官司　二審仍判張國煒勝訴

即／高雄女豪宅墜樓亡　就在好市多賣場旁

父子遭噴汽油險焚身　勇爸一拳KO鄰居救子

台南仁德區德崙路傳疑自撞2人送醫

澎湖失聯士兵找到了　母：人平安就好

她搭公車遇鄰座男打手槍　律師反嗆：噁心還看

即／白色賓士停世新大學後門口！　駕駛明顯死亡

民宅囚禁4豬仔逼性交　7惡匪起訴

警甩棍破窗敲到沒力　35秒直擊片曝光

更多熱門

相關新聞

在家只穿T恤內褲！親戚卻盯上「她家空房」要借住

在家只穿T恤內褲！親戚卻盯上「她家空房」要借住

不少人在家裡比較不會顧慮到儀容，大多以舒適居家的打扮為主。一名女網友就說，自己平時在家都是穿T恤和內褲，但最近有陌生的親戚想讓兒子到她們家住，還不停打出悲情牌，讓她相當困擾，認為對方如果到家中借住，一定會覺得很不自在，因此好奇該如何拒絕？文章曝光後掀起討論。

曬這條內褲被看到！婆婆怒轟「滾出去」　人妻竊喜

曬這條內褲被看到！婆婆怒轟「滾出去」　人妻竊喜

賓利女業務疑「沒穿內褲」蹲下！

賓利女業務疑「沒穿內褲」蹲下！

沒交過大奶！豐滿女遭噁男掀衣猛親

沒交過大奶！豐滿女遭噁男掀衣猛親

內衣褲晾外面！驚見鄰居拿棍子狂戳　妹子怕爆

內衣褲晾外面！驚見鄰居拿棍子狂戳　妹子怕爆

關鍵字：

撿屍餐酒館喝酒友人內褲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

即／彰化聯華食品廠大火！「7無生命跡象」3受困

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

台灣TOYOTA小改款Altis價格曝光

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面