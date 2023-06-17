友傳LINE「1習慣」　男大生看了超火！網吼：不能接受

▲友人喜歡分段傳訊息，讓原PO看了很煩躁。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人討厭LINE狂跳通知，因此只對重要的人才開啟提醒功能。而一名男大生透露，友人傳訊息會有個「惱人的習慣」，明明一句話竟要分4段，導致他手機狂跳通知，「看了有點煩躁！」文章曝光後，網友也一秒被惹火，「這樣的打字習慣真的很糟糕，完全不能接受！」

一名男網友在Dcard表示，最近跟友人聊天時，對方特別喜歡分段打字，會把一整句話拆成很多段傳過來，讓原PO直言閱讀上不太舒服，「看了有點煩躁，但如果要跟他講又難以開口...會不會管太多？」

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原PO也實際舉例，友人傳訊息會像下列方式分段：

你今天下午

可以幫我

把書拿去

圖書館還嗎？

文章曝光後，底下網友也搖頭回應，「我會對很熟的朋友這樣打，不熟的就不會分段打」、「我也不喜歡，通知一直響手機一直震動，佔一大堆版面就為了說幾句完全不重要的屁話！明明可以一通訊息說完的」、「支離破碎的語言一律不回」、「這樣的打字習慣真的很糟糕，完全不能接受」、「我是在難以啟齒的時候才會分段打欸，分段傳訊息的人好煩，手機會一直響，看了又很鬱卒，之前還跟同學抱怨過到底為什麼要分段打...意義何在」。