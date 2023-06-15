李強上任後首訪選德、法　陸外交部：力推雙方關係發展

▲李強上任後首訪選德、法。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部發言人汪文斌15日於例行記者會上宣布，李強應德國總理蕭茲、法國政府邀請，將於6月18至23日到訪德國、法國。李強將對德國進行正式訪問，並舉行第七輪中德政府磋商。另外，李強也會對法國進行正式訪問，並出席新全球融資契約峰會。

汪文斌表示，近年來，中德全方位戰略夥伴關係保持高水平運行，兩國領導人交往密切，各領域務實合作不斷深化，呈現出強勁韌性與活力。李強總理上任後首訪首站選在德國，充分體現了中方對中德關係的高度重視。

汪文斌稱，中德政府磋商機制由兩國總理共同主持，是中德合作的超級發動機。此次李總理率團參加第七輪中德政府磋商，對雙方各領域務實合作全面盤點推進。期間，李總理還將出席第十一屆中德經濟技術合作論壇，並同兩國經濟界代表深入交流，面對國際局勢動盪、全球經濟復甦乏力、人類共同挑戰增多，中方期待同德方進一步深化和拓展中德關係，一道向世界發出加強對話合作，堅持互利共贏，攜手應對挑戰的積極信號，為推動世界經濟繁榮發展，維護國際和平穩定注入正能量。

對於訪法，汪文斌指出，此次李強出訪將是上任總理後首次出訪地之一即選擇法國，體現了大陸對中法關係的高度重視。此次目的在加強溝通協調，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為中歐關係健康穩定發展作出新貢獻。

汪文斌稱，李總理訪法期間將圍繞落實兩國元首共識，並著眼明年中法建交60周年，就全面深化兩國各領域交流合作，同法方深入溝通。李總理還將廣泛接觸兩國經濟界人士，相信將為疫情后中法務實合作再出發注入新的動力。

汪文斌還表示，李總理此訪的一項重要日程是應邀出席馬克宏總統倡議舉行的新全球融資契約峰會。當今世界各國相互聯繫，相互依存不斷加深，面對層出不窮的危機挑戰，需要各方合力應對。

