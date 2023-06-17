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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國常會關注經濟形勢變化　強調「必須採取更加有力的措施」

▲▼ 2023年總理記者會、李強、丁薛祥 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國務院總理李強。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強16日主持召開國務院常務會議，研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施，審議通過《加大力度支持科技型企業融資行動方案》及《私募投資基金監督管理條例》草案。

會議指出，中國經濟運行整體回升向好，隨著前期政策措施的推出實施，市場需求逐步恢復，生產供給持續增加，物價就業總體平穩，高質量發展穩步推進。

會議提到，同時，外部環境更趨複雜嚴峻，全球貿易投資放緩等，直接影響中國經濟恢復進程，「針對經濟形勢的變化，必須採取更加有力的措施，增強發展動能，優化經濟結構，推動經濟持續回升向好。」

會議圍繞加大宏觀政策調控力度、著力擴大有效需求、做強做優實體經濟、防範化解重點領域風險等四個方面，研究提出了一批政策措施。

會議強調，具備條件的政策措施要及時推出、抓緊實施，同時加強政策措施的儲備，最大限度發揮政策綜合效應。

會議也指出，近年來，私募投資基金行業發展較快，在服務實體經濟、支持創業創新等方面發揮了積極作用，「制定專門行政法規，將私募投資基金業務活動納入法治化、規範化軌道進行監管，有利於更好保護投資者合法權益，促進行業規範健康發展。」

會議更提到，要針對行業突出問題強化源頭管控，劃定監管底線，嚴厲打擊以「私募基金」之名行非法集資之實等非法金融活動，「要加強監督管理和發展政策的協同配合，對不同類別私募投資基金特別是創業投資基金實施差異化監管，抓緊推出促進創業投資基金發展的具體政策。」

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