大陸漁船印度洋翻覆39人失聯　習近平李強指示全力救援

▲參與搜救的「魯蓬遠漁018」船。（圖／翻攝自南都）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一艘蓬萊京魯漁業有限公司所屬的中國籍遠洋漁船「魯蓬遠漁028」16日凌晨3時許，在印度洋中部海域傾覆，船上39人失聯，其中中國籍船員17人、印尼籍17人、菲律賓籍5人。截至目前，暫未發現失聯人員，搜救工作正在進行中。

據《新華社》報導，事故發生後，中共國家主席習近平作出指示，農業農村部、交通運輸部和山東省要立即啟動應急響應機制，核實情況，增派救援力量，協調國際海上搜救援助，全力開展救援。他並指示陸外交部和有關駐外使館要加強與當地相關方面聯繫，協調做好搜救工作。要進一步加強遠洋作業安全隱患排查和風險預警，確保人民群眾生命財產安全。

中共國務院總理李強也作出批示，要求農業農村部、交通運輸部抓緊協調有關方面力量全力搜救遇險船員，盡最大努力減少人員傷亡。要進一步加強海上漁船等安全管理，落實防範措施，確保海上運輸和生產安全。

報導稱，按照習近平指示和李強要求，大陸農業農村部、交通運輸部和山東省已啟動應急響應機制，全力組織「魯蓬遠漁018」船、中遠海運「遠福海」輪等到達失聯海域開展救援，另有相關救援力量正在趕赴失聯海域。

報導指出，中國海上搜救中心將信息通報相關國家，澳洲等國海上搜救力量在現場搜救。陸外交部則已啟動領事保護應急機制，迅速部署駐澳洲、斯里蘭卡、馬爾地夫、印尼、菲律賓等國使領館協調駐在國相關方面積極搜救。