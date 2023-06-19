汐止多元計程車鬼切迴轉　害死27歲重機女！駕駛判囚7月

記者黃宥寧／台北報導

王姓多元計程車司機，去年行經新北市汐止區新台五路一段時，突從外側「鬼切」近內線想迴轉，導致27歲蔡姓黃牌重機女騎士反應不及摔進車底，一度經心肺復甦急救恢復心跳，但最終仍因多重鈍創、腦挫傷併腦水腫、缺氧性腦病變等原因，宣告死亡。士林地院依過失致死罪，處有期徒刑7月。

去年12月22日凌晨，35歲王姓男子駕駛多元計程車沿新台五路1段往台北方向行駛，想在新台五路1段81號前路口迴轉時，卻未依規定提前變換車道到最內側第1車道，竟在接近路口時直接從第3車道逕行左轉，導致蔡女騎乘黃牌YAMAHA R3沿第2車道在王男後方直行，見狀反應不及，直接碰撞卡車底。

▲王男駕駛計程車鬼切左轉，導致蔡姓重機女騎士閃避不及撞上。（資料圖／ETtoday新聞雲記者攝）

蔡女送醫急救後，於到院前即心跳停止，經心肺復甦急救而重新建立自發性循環，但最終仍因多重鈍創、腦挫傷併腦水腫、缺氧性腦病變等原因，而於同年月29日11時56分許，經第二次腦死判定死亡。

白髮人送黑髮人的蔡母，痛心疾首對王男提告，甚至收拾悲痛獨自赴法院開庭。

法官審酌王男疏未注意其應負注意義務，因違規造成被害人傷重不治死亡，並使蔡女母親及其家屬痛失愛女，造成天人永隔，惟念王男犯後坦承犯行，態度尚可，但雙方就賠償金額無法達成共識，未能達成調解、未獲得家屬諒解，依過失致死罪，處有期徒刑7月，不得易科罰金。全案可上訴。