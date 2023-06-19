汐止童尿檢「未檢出」　園所喊話：請給我們免受誣衊的教學環境

▲汐止幼童尿液檢出微量苯二氮平類（BZD）藥物反應，經質譜儀複驗結果為陰性。（圖／記者洪巧藍攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北幼兒園餵藥案延燒，同一集團汐止私立幼兒園一幼童尿液檢出微量苯二氮平類（BZD）藥物反應，昨報告出爐結果「未檢出」。該園所在臉書粉專發表聲明，「我們強烈要求社會大眾在評論這起事件時謹慎選擇言辭，不要再隨意臆測。請給予我們一個純淨無邪、免受誣衊的教學環境！」。

該園所在臉書聲明指出，根據媒體報導，相關幼兒的質譜儀檢測報告結果確定為陰性。請各界不要再隨意揣測，這樣的行為會損害家長和老師之間的信任和合作關係。對於不實言論，本園將保留相關法律追訴權。

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該園所強調，本園的老師們一向以認真教學為重，我們與家長攜手合作，共同努力照顧每一位幼兒。這次事件已經引起親師之間的不安。本園與教育局已於6月17日為有意願的家長進行檢驗，請大家耐心等待結果，不要再隨意評論，製造社會恐慌。

該園所表示，本園的家長們非常支持我們的園方和老師們！我們強烈要求社會大眾在評論這起事件時謹慎選擇言辭，不要再隨意臆測。請給予我們一個純淨無邪、免受誣衊的教學環境！我們衷心期望這起事件不會擴大至影響親師之間的信任和教育的本質！