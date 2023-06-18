快訊／高雄重機與公車相撞　騎士「連人帶車」卡底盤骨折送醫

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

最新消息！高雄市岡山區岡山路、校前路交叉口今(18日)中午發生一起恐怖車禍，一部重型機車不明原因與一部公車發生碰撞，造成重機騎士連人帶車卡在公車底盤下。消防局獲報後，出動8車17人前往救援，並出動機具將公車車身墊高，將男騎士救出，所幸男騎士意識清醒，不過腳部骨折受傷，由救護人員急救處置後送醫治療。而當時公車上有一名男乘客，不過沒有受傷，自行下車離去。

▲重機與公車發聲碰撞，騎士連人帶車卡在公車底盤下。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）