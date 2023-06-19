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「當醫生是為母親報仇」　醫憶17歲那年：滿滿恨意

陳志金。（圖／翻攝陳志金臉書）

▲陳志金分享自己為何當醫生。（圖／翻攝陳志金臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫生陳志金表示，好幾次演講時被問到為什麼要當醫生，他回答「為了報仇」，大家都會被這個答案嚇到！他回憶自己在讀書時，媽媽猝死，當時心中除了內疚自責，還有滿滿恨意，因此決定當醫生幫母親報仇；但當了醫生後才知道醫療其實充滿著不確定性，自己就比較釋懷。

陳志金18日在臉書說，34年前，他當時還在讀高中二年級，「17歲的我，面對母親的突然逝去，心中的念頭真的就是『我要報仇』！」

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陳志金提到，家裡貧困，母親等了兩年才終於等到心臟手術的機會，在住院準備時，卻在手術前一天猝死，「而我因為正在考試，錯過了見她最後一面的機會。我們家人對母親病情也都完全不了解，所以當時的我心中除了『內疚自責』，還有滿滿的『恨意』。」

陳志金回憶，當得知他有機會念醫學系時，雖然不是自己一開始的心願，也接受了中學校長的安排，心裡盤算的就是，「有一天，我當了醫生，一定要回來查個落石出，一定要讓負責的醫生和醫院付出代價，為母親報仇。」

陳志金表示，「等到我當了醫生，才知道原來醫療其實充滿著不確定性，病人突然的離開，醫師也是很難過，也不是故意要害他的，我自己就比較釋懷。」

「但是，家屬心中的遺憾、內疚、自責也是需要被幫助的。」陳志金指出，於是這些年來，「我奉行的信念就是：『救病人，也要救家屬』，為的是不再有人發生跟我一樣的遺憾，做這些事，不只是在解救家屬，也是在解救當年17歲的自己。」

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