快訊／陳時中自嘲「心酸失敗組」　喊盼賴清德領導國家

▲陳時中今天下午為賴清德站台輔選。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市信賴台灣之友會18日舉行成立大會，去年代表民進黨競選台北市長失利的小英之友會榮譽總會長陳時中致詞時，自嘲自己是「失敗組的代表」，並細數賴清德過去擔任行政院長任內各項社福政見，直言「希望是由賴總統領導我們，走向未來光明的道路」。

陳時中今天下午出席台北市信賴台灣之友會成立大會，他登台致詞時，先對著台上立委參選人、市議員們說，今天看到後面的團隊覺得「（心）有一點酸酸的」，發覺說後面都是「勝利組」、「選贏的」，但自己是「失敗組的代表」，不過他要說，這次的選舉不能輸，失敗組與勝利組要合作，發揮最大的力量，讓賴清德能夠當上台灣的領導者。

陳時中說，他曾經是賴清德擔任行政院長任內的閣員，當時賴清德剛上任就考試，詢問長照要怎麼做，並帶領閣員每個縣市走透透，了解政策並傾聽意見，親力親為，奠定下最好的基礎，才能夠把當時長照預算50億發揮到現在700億，造福到很多人。

陳時中還說，面對中國要理性、不挑釁、不躁進，一步一步走，讓世界看到「我們是一個韌性的國家」，如同賴清德所說，當台灣跟理念相近國家結合成一個堅強的供應鏈的時候，世界就成為台灣最佳的保護傘，就能夠拚經濟，「和平是唯一的選擇，戰爭不是選項」，希望未來賴清德能夠照顧人民的生活，讓經濟的火力持續的走，守護台灣的主權，跟世界黏在一起，讓世界看到台灣，讓世界看到對主權堅持、經濟活動繁榮、為了自己前途而努力的台灣人民。