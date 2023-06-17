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搶喝1元拿鐵、霜淇淋買1送1　！4大超商「補班優惠」懶人包

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲4大超商補班優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

補班不憂鬱！《ETtoday新聞雲》幫整理4大超商「補班限定優惠」，不僅有燕麥奶拿鐵、珍珠奶茶可享買1送1，還有超殺特濃美式、拿鐵1元就能喝，加碼再吃霜淇淋買1送1、哈根達斯雪糕下殺第2件2折等好康，小確幸趕緊收下。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市、APP都有限定咖啡優惠等搶。

●7-11
7-11即日起至6月18日於全門市祭出「CITY CAFE大杯燕麥拿鐵」、「CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵」、「CITY PEARL大杯黑糖珍珠燕麥奶」及「CITY TEA特大杯燕麥奶茶」可享「任選買2送1」；加碼還有哈根達斯雪糕優惠，雪糕全品項期間下殺「任選第2件2折（不加入抽抽樂活動）」，等於買2支雪糕折扣後約154元，平均單支約77元。

除外，至6月20日前OPEN POINT行動隨時取也有一系列咖啡飲品組合優惠，包括「CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠每日限量2杯99元」、「CITY PRIMA小農水果冰磚精品咖啡每日限量買2送2」、「CITY CAFE西西里風檸檬咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡／桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡任選4杯225元」、「CITY CAFE濃萃美式4杯120元」、「CITY CAFE大杯燕麥拿鐵／CITY TEA燕麥奶茶／CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶4杯210元」、「CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵4杯310元」及「CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／脆酷摩卡咖啡／巧克力可可歐蕾4杯185元」。

●全家
全家即日起至6月18日於全門市祭出「5大品項買1送1」，包括「Let’ s Café大杯燕麥奶拿鐵」、「大杯私品茶仙女珍珠醇奶茶」、「百事可樂」、「Cheers氣泡水」及「阿奇儂白巧戀乳雪糕」等都有，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯；加碼再吃「Fami!c霜淇淋任選買1送1」，提醒須使用全盈+pay支付才可享優惠。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推1元美式、拿鐵。

●萊爾富
萊爾富即日起至6月18日於全門市、Hi-Life VIP APP整買零取祭出「Hi Café特濃美式同品項買7送5」或「特濃拿鐵同品項買7送4」，並開放冰熱任選；期間門市再加碼推「Hi Café特濃咖啡同品項加1元多1杯」，品項有大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵。

●OK mart
OK mart今（17）日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送1」優惠，且不限冰熱，加碼吃現煮銷魂大豆干第2件8折；除外，雲端商城OK mall至6月18日前也有「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買10送5、買20送12」限定好康，同樣不限冰熱。

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