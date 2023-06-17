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錄取11新人「只1人報到」　原因傻眼！人資怒：現在年輕人在想什麼

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲錄取11位新人，僅1人報到，人資一早氣炸了。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「現在年輕人到底在想什麼？」一名人資崩潰表示，昨（16）日約11位新人報到，豈料只有1人前來，剩下10人完全沒告知不來，氣得原PO一一打電話詢問，原因包括睡過頭、有更好的工作，甚至直接搞消失，導致原PO被主管開罵。文章曝光後，網友也吵翻「薪水沒3萬5以上...不意外」、「通知一聲是基本的禮貌」。

一名網友在《匿名公社》以「面試通過又不來報到是在哈囉」為標題表示，日前成功錄取11位新人，也約好昨日早上9點統一報到，殊不知只有1人前來，原PO隨即連繫其他人，不來工作的原因傻眼了。

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原PO怒吼，「11個只來1個，2個睡過頭，3個電話沒接，5個說已經找到更好的工作...害我被叮得滿頭包！」由於是拓展新部門，主管得知沒有新人上工，更指責原PO怎麼不早講？

「我是會知道嗎？我也很氣啊！」原PO無奈吐苦水直呼，明明上周五有致電詢問新人是否會準時報到，如今被慘放鴿子，原PO也是始料未及，「現在搞這齣...選擇其他的工作不是不可以，但是不會通知一下嗎？當大家都要等你讓你？」

文章曝光後，卻有網友質疑「公司缺這麼多人...也是有問題」、「這的確也說明了該HR真的不會挑人，好的不挑，專挑不好的」、「就是薪資福利不夠好，甲方該反省，不要老是怪年輕人」、「一次徵十個人，感覺就是人員流動很大的公司」。

多數人則搖頭直言，「不報到沒關係，要通知一聲，這應該是基本的禮貌」、「我是約4個來面試，3個放我鴿子，也不打電話通知；還有一場面試，對方突然藉口離席，把主管晾在會議室...我也真的很想問，現在的孩子怎麼了，怎麼這麼沒有誠信」、「可以線上通知到職日，如無到職可以向人力銀行檢舉」、「我們公司服務業薪水4.5萬起跳，也是很多面試完報到日人失蹤，不然就是說人感冒不舒服想請假，之後也是沒消沒息，現在年輕人爽就來，不爽馬上離職馬上走（以前還有離職告知期），對於工作基本的『態度』都沒有」、。

該文也被轉貼到臉書爆料公社，網友則熱議，「面試很多工作都答應，然後去最好的公司」、「如果薪水沒3萬5以上...不意外」、「沒有合約一切都是空談」、「真的習慣就好」、「好扯，這真的值得永久封殺欸」、「因為有更好的公司、更好的福利待遇～向錢看才有錢途啊」、「重點不是薪資吧，現在是在講尊重問題，不來要說啊」。

▼網友吵翻了。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

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