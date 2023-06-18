謠言愛不到才苛刻…陳薇仲曝「看不起張之豪」！再亂傳絕對提告

▲前基隆市議員陳薇仲。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵、郭世賢／綜合報導

前基隆市議員陳薇仲17日晚間發表一篇文章《這不是性騷擾，但我得說出來》，內容指稱，民進黨基隆市議員張之豪曾問她「是不是沒做過愛的女生都比較笨」，另外，針對基隆政壇流傳2人曾交往、她愛不到張之豪才對張苛刻一事，陳薇仲嚴厲回應，再亂傳的話，她抓到證據絕對提告。

陳薇仲在文中吐露，張之豪在工作場合上會有些主動的肢體碰觸，例如手腕、手臂、肩膀，但並未讓她感覺到不舒服，「真正讓我覺得不舒服的是他的視線，在工作中真的很常盯著我的胸部看，不僅是我，工作場合的女性或是路過的女性他也會狂盯著，我直接問他怎麼回事，張之豪那時候的說詞是，他沒有辦法，他就會一直盯著妹仔看。」

陳薇仲提到，9年前張之豪更曾問過她，「『陳薇仲，我問你，是不是沒做過愛的女生都比較笨？』我回說，『蛤？怎麼會有這種推論？』他說，『像你就蠻聰明的啊！』」這番言詞讓她感到相當不爽，並強調「我對我說的話負責，確實有這件事。」

另外，陳薇仲也在文內表示，某位2024年基隆立委候選人曾在2018年議員選舉期間，不斷在社區籃球場、安樂區里長間和議會中傳播「陳薇仲和張之豪是前任男女朋友」的謠言，最後甚至變成「陳薇仲就是愛不到我們張之豪，才會對他這麼苛刻」。

▲民進黨基隆市議員張之豪。（圖／翻攝自張之豪臉書）

她氣憤強調，「我直接在這邊講清楚，你們再這樣傳這種東西下去，被我抓到證據，我絕對會告你們侮辱」，並列出三點原因說明，第一點是她2013年認識張之豪，「從來沒有」對張之豪有一絲一毫彷彿情人的情感，從2015年後，張更只是她的「前」朋友。

第二點她喊，「請不要因為找不到年輕女性參政的主因（因為我跟你們不一樣、我不是政二代也不曾碰過政治卻很擊敗，所以你們無法理解，這完全肇因自你們的狹隘），就用性別刻板印象且噁心到不行的『愛不到』來指涉，根本就是詆毀所有女性的參政動能。這讓我真的很憤怒。如果再讓我聽到這種東西，我絕對跟散播謠言者沒完沒了。」

第三點她則重申，「我看不起張之豪這個人，不用曲解成我曾經愛過他（如第一點），我看不起他而且在基隆看到他的虛假動態就想要嘴他的原因，是作為『前』『朋友』的我真的太了解他了——我太了解他一直想不勞而獲，想要讓崇拜或喜歡他的人努力幫他創造各種可能，而他自己則每天躺平等等待政治機會。」