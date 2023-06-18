▲汐止童尿檢結果「衛福部下午3點說明」，改送北榮複驗原因曝光。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園餵藥案延燒，同一集團汐止私立幼兒園一幼童尿液檢出微量苯二氮平類（BZD）藥物反應，部立台北醫院原本要請立人檢驗所複驗檢體，卻在送驗前改送台北榮總。毒物與職業醫學科主任楊振昌說明改由台北榮總檢驗原因，衛福部也將於下午3點由醫福會執行長林慶豐說明檢驗結果。

苯二氮平（BZD）檢驗數值在200 ng/ml以下均為陰性，汐止幼童首次驗出20 ng/ml，送其他實驗室複驗後又驗出29 ng/ml，遠高於其他11人的1 ng/ml以下，雖依然為陰性解讀，但因數值較高，昨晚檢驗結果出爐，據傳為陰性。

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台北榮總內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌受訪時表示，周五上午收到檢體後，實驗室以「特急件」處理，用液相層析串聯質譜儀檢測，花了1天多完成檢驗，並於昨日傍晚將結果交給部立台北醫院，相關結果將於由院方對外說明。

楊振昌表示，部立台北醫院會委託北榮檢驗，是因為台北榮總是食藥署認證的濫用藥物尿液檢驗機構，「有沒有認證牽涉到品質問題」，昨晚已經將報告寄給部立醫院，「可能要請院方再次確認是否收到」。

衛福部次長王必勝受訪時也坦言，昨晚有收到口頭結果通知，但家長家屬不願意公開報告，衛福部已三度溝通，同時會諮詢法律專家，釐清當事人若不願公開報告，衛福部是否能代為公開。