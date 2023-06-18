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非洲領袖訪問俄烏促停戰　普丁潑冷水、澤倫斯基重申俄撤軍才和談

▲▼ 非洲多國領導人及代表17日抵達俄羅斯，與俄羅斯總統普丁舉行會談。（圖／路透）

▲非洲多國領導人及代表17日抵達俄羅斯聖彼得堡，與俄羅斯總統普丁舉行會談。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲多國領導人及代表組成的和平使節團16日訪問烏克蘭會晤總統澤倫斯基後，17日來到俄羅斯與總統普丁舉行會談，調停探討結束俄烏衝突。只不過俄烏雙方各自堅持立場，烏方排除俄全面撤軍之前展開和平談判的可能性，普丁則是潑冷水，認為非洲領袖的和平建議遭到誤導。

綜合CNN、路透等報導，在烏克蘭展開反攻之際，非洲使節團試著居中調解俄烏戰爭，由南非、埃及、烏干達、尚比亞、塞內加爾、剛果共和國、葛摩聯邦的領袖代表17日抵達俄羅斯聖彼得堡，與普丁舉行會談。

▲▼ 非洲多國領導人及代表17日抵達俄羅斯，與俄羅斯總統普丁舉行會談。（圖／路透）

普丁以強調俄羅斯對非洲大陸的承諾作為談話開場，肯定非洲國家對烏克蘭危機的平衡做法，但就在南非等領袖發表開場白時，他插話打斷並對和平建議提出質疑，稱早在俄羅斯去年2月派遣武裝部隊進入烏克蘭之前，烏克蘭及西方國家就開啟這場衝突。

普丁還說，俄羅斯從未拒絕與烏克蘭進行談判，反而是烏克蘭基輔政府出手阻撓。針對非洲領袖呼籲讓捲入戰事衝突的孩童重返家園，普丁指出，俄羅斯把孩子們從衝突地帶救出，拯救他們的性命，從未阻止任何烏克蘭孩童返家。

非洲國家受到俄烏戰爭波及，糧食價格飆漲。針對這方面，普丁指出，去年全球糧食價格大漲的罪魁禍首在於西方，並非俄羅斯，因為過去這一年從烏克蘭運出的穀物多半運往富裕國家。

▲▼ 非洲多國領導人及代表17日抵達俄羅斯，與俄羅斯總統普丁舉行會談。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（右）與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。（圖／路透）

這是非洲國家領導人首次組織和平使節團出訪俄烏，就在與普丁舉行會談的前一日，已先行前往烏克蘭與總統澤倫斯基會面，迫切希望能早日終結這場戰事。使節團承認，俄烏之間的敵意非常深，但戰爭必須結束，非洲國家願意加快這一天到來。

不過使節團在基輔的會談並不順利，澤倫斯基拒絕代表團提出的調停建議，重申只有俄羅斯全面撤軍退出烏克蘭領土才有可能進行和談，還說無法理解使節團赴俄會晤普丁能帶來什麼收穫。

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