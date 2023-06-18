人妻激戰「雙腿瘀青」！美髮師喊：我厲害　年薪350萬夫怒告

▲台中一名人妻上髮廊剪髮，卻和男設計師剪出感情，上了17次摩鐵。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一知名企業副理發現妻子竟偷吃髮型設計師小王，兩人每周上1次摩鐵，至少發生17次性關係，完事後妻子還傳雙腿瘀青的照片給小王，讓小王得意表示「我有那麼厲害嗎」，而後妻子尿道炎，還跟小王撒嬌說「因為你沒戴嘛」，讓他看了頭頂超綠氣炸，不僅和妻子離婚，也將小王告上法院求償1百萬。台中地院審理，判小王侵害配偶權，應賠償45萬元，扣除起訴前小王已賠的12萬元，還須賠33萬元。可上訴。

人夫主張，從2020年9月起，妻子和小王就以每周1次的頻率，在9家不同的摩鐵共發生次17性關係，兩人手機裡還有許多親密對話，他直到去年1月發現妻子出軌，大受打擊，隔月立即和她離婚，並提告對小王求償100萬元。

小王辯稱，他是髮型設計師，因人妻來店裡消費，又對他抱怨丈夫外遇，他才知道人妻已婚，兩人只是普通朋友。

不過人妻作證，她於2019年3月經同事介紹，到髮廊給小王剪髮，當時兩人聊到寵物話題，她表示「我有養小孩就覺得很累了」，小王應知道她已婚。而後兩人逐漸曖昧，2020年12月開始外出吃飯、看夜景，2021年9月兩人開始發生性關係，她也問過小王是否要交往，小王卻說不願意影響她的家庭，希望兩人安靜在一起就好。後來外遇被丈夫發現，丈夫氣到失眠、看心理醫生，他打電話給小王，兩人原本談好賠償金額，但小王只付12萬元就不給了，還在電話嗆聲，讓丈夫憤而提告。

法官檢視人妻和小王的對話，兩人除了出遊、依偎合照，還有小王抱怨人妻太黏人、喜歡彼此肉體等話題，且人妻在和他上完摩鐵後，傳送雙腿瘀青的事後照，小王也說「我有那麼厲害嗎」，而後人妻說自己尿道發炎，小王問「妳確定是我讓妳一直發炎的嗎？」，人妻則嬌嗔「因為你沒帶(戴)嘛，比較有可能」，顯示兩人發生性關係。

法官檢視相關證據，認為小王自稱固定周二休假，剪髮報價約3000元，和人妻證述與小王休假時約會都相符，兩人確實逾越朋友來往，發生17次性行為，審酌人夫為著名企業副理，年薪約350萬元，小王擔任髮型設計師，月收入約3至4萬元，判小王應賠償45萬元，扣除已給付的12萬元，還須賠33萬元，全案還可上訴。