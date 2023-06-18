柯文哲談釣魚台主權惹議　TPOF民調：7成1不同意「釣魚台日本的」

▲台灣民意基金會（TPOF）18日公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲訪日時說「台灣漁民不會想要這塊土地（釣魚台）」引發輿論批評，台灣民意基金會（TPOF）18日公布最新民調，高達7成1民眾基本上不同意「釣魚台是日本的，不是台灣的」說法，1成2同意，其中有3成6對該說法完全不能接受。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，柯文哲對釣魚台的說法，應是來自已故前總統李登輝的啟發，2015年李登輝訪日，回答外籍媒體提問時，說出「尖閣是日本的，不是台灣的領土」，引起國際關注，也在台灣掀起軒然大波。

根據本次民調結果，當被詢問「已故前總統李登輝曾說：『釣魚台是日本的，不是台灣的』，請問您同不同意？」結果發現，2.9%民眾表示非常同意，9.3%還算同意，34.2%不太同意，36.4%一點也不同意，10.6%沒意見，6.6%不知道、拒答。

游盈隆說明，這項發現傳達了一個清楚的訊息：台灣人非常在意釣魚台主權歸屬，同時，不接受釣魚台是日本的，這是一項清晰的台灣共識，且從政黨支持的角度看，台灣各政黨，不分大小，皆一面倒不同意「釣魚台是日本的，不是台灣的」，差別只是不同意的比例與強度，民進黨支持者中，6成6不同意，1成8同意；國民黨支持者中，8成3不同意，5.7%同意；民眾黨支持者中，7成6不同意，1成1同意；時代力量支持者中，6成9不同意，1成8同意；台灣基進支持者中，5成9不同意，2成2同意；中性選民中，6成2不同意，1成2同意。

本次調查由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年6月12至13日兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。