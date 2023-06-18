　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲談釣魚台主權惹議　TPOF民調：7成1不同意「釣魚台日本的」

▲▼台灣民意基金會（TPOF）18日公布最新民調，高達7成1民眾基本上不同意「釣魚台是日本的，不是台灣的」說法。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會（TPOF）18日公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲訪日時說「台灣漁民不會想要這塊土地（釣魚台）」引發輿論批評，台灣民意基金會（TPOF）18日公布最新民調，高達7成1民眾基本上不同意「釣魚台是日本的，不是台灣的」說法，1成2同意，其中有3成6對該說法完全不能接受。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，柯文哲對釣魚台的說法，應是來自已故前總統李登輝的啟發，2015年李登輝訪日，回答外籍媒體提問時，說出「尖閣是日本的，不是台灣的領土」，引起國際關注，也在台灣掀起軒然大波。

根據本次民調結果，當被詢問「已故前總統李登輝曾說：『釣魚台是日本的，不是台灣的』，請問您同不同意？」結果發現，2.9%民眾表示非常同意，9.3%還算同意，34.2%不太同意，36.4%一點也不同意，10.6%沒意見，6.6%不知道、拒答。

游盈隆說明，這項發現傳達了一個清楚的訊息：台灣人非常在意釣魚台主權歸屬，同時，不接受釣魚台是日本的，這是一項清晰的台灣共識，且從政黨支持的角度看，台灣各政黨，不分大小，皆一面倒不同意「釣魚台是日本的，不是台灣的」，差別只是不同意的比例與強度，民進黨支持者中，6成6不同意，1成8同意；國民黨支持者中，8成3不同意，5.7%同意；民眾黨支持者中，7成6不同意，1成1同意；時代力量支持者中，6成9不同意，1成8同意；台灣基進支持者中，5成9不同意，2成2同意；中性選民中，6成2不同意，1成2同意。

本次調查由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年6月12至13日兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

▲▼台灣民意基金會（TPOF）18日公布最新民調，高達7成1民眾基本上不同意「釣魚台是日本的，不是台灣的」說法。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會（TPOF）18日公布最新民調，高達7成1民眾基本上不同意「釣魚台是日本的，不是台灣的」說法。（圖／台灣民意基金會提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
女學生嚇到不敢進系館！　台師大副教授涉性騷　
妻偷吃農會主管睡車內　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」
企鵝妹環島最後一天！　粉絲不捨喊「走去花蓮」
28歲男「尿都泡泡」還有三高！　醫嘆1狀況不改必洗腎
遭爆問女性：沒做過愛女生比較笨？　民進黨議員道歉了
愛情長跑10年　「58萬YTR」要嫁了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴香伶談辦公室性騷喊政治鬥爭　周玉蔻：讓人唾棄、不恥

狂盯胸部看…張之豪遭爆問女性：沒做過愛女生比較笨？　緊急道歉了

藍小雞想另尋母雞？　吳子嘉分析侯友宜民調：不用怕

柯文哲談釣魚台主權惹議　TPOF民調：7成1不同意「釣魚台日本的」

波蘭跨黨派國會訪團今來台　外交部：支持台灣民主

吳釗燮歐洲行閃電訪問義大利　與官員合照曝光

砂石車撞民宅「整根柱子斷裂」　北市半夜安置16人！急運支撑鋼料補強

獨／侯、韓合體日子不遠？　侯友宜昨親電韓國瑜祝賀：生日快樂

藍小雞憂！侯友宜民調未起色　建議納入立委當發言人助攻

直播飆髒話、比中指　徐巧芯嗆網友：剛好而已

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

喬丹不玩了！921億出售黃蜂　當老闆13年僅3度晉級季後賽

北車旁建案「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了！　

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

補班日局部大雨襲9縣市　下周一起高溫上看35度

20230617星光雲！RUN新聞-ANNA SUI打造夏日香香美人

賴香伶談辦公室性騷喊政治鬥爭　周玉蔻：讓人唾棄、不恥

狂盯胸部看…張之豪遭爆問女性：沒做過愛女生比較笨？　緊急道歉了

藍小雞想另尋母雞？　吳子嘉分析侯友宜民調：不用怕

柯文哲談釣魚台主權惹議　TPOF民調：7成1不同意「釣魚台日本的」

波蘭跨黨派國會訪團今來台　外交部：支持台灣民主

吳釗燮歐洲行閃電訪問義大利　與官員合照曝光

砂石車撞民宅「整根柱子斷裂」　北市半夜安置16人！急運支撑鋼料補強

獨／侯、韓合體日子不遠？　侯友宜昨親電韓國瑜祝賀：生日快樂

藍小雞憂！侯友宜民調未起色　建議納入立委當發言人助攻

直播飆髒話、比中指　徐巧芯嗆網友：剛好而已

掃浴廁「鹽酸+漂白水」噴毒氣送急診！護理師：接到好幾個病患

今好天氣！午後雷陣雨範圍出爐　端午連假「水氣略增」雨區一次看

嘉市警局一分局志工　端午節暨關懷慰問獨居長者

台師大副教授涉性騷「女學生嚇到不敢進系館」　校方：重啟調查　

鄭宗哲全聯盟最會打三壘安打　李灝宇復出爆發3安猛打賞

長庚打造友善愛滋醫療環境　提供全面性照護及個案就醫隱私

妻偷吃農會主管睡車內　綠帽夫抓姦「他下身只穿內褲」

定期檢查篩出攝護腺癌　嘉義聖馬達文西手術有效治癒

賴香伶談辦公室性騷喊政治鬥爭　周玉蔻：讓人唾棄、不恥

爸爸繳一輩子房貸！因1事「房子是別人的」　她嘆：家快要沒了

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

政治熱門新聞

罵髒話、比中指　徐巧芯嗆：剛好而已

邱臣遠被控性騷賴香伶前助理！　凌晨緊急回應

侯韓合體時程　曾銘宗：快了

柯文哲轟新北全國普篩「荒謬」　他嘆：若侯友宜不選總統會這樣做？

保住退休金！陳明通：林智堅論文是世紀冤案

張之豪問女性：沒做過愛女生比較笨？緊急道歉了

快訊／中央不做地方做！　新北宣布：即起全國幼童可「免費驗巴比妥」　

賴香伶被爆無視辦公室性騷　凌晨發聲明反擊

幕後／侯友宜閉關備戰台大演講！　內容曝光「直球對決」犀利提問

經費哪來？新北市府喊全國採檢　侯辦嗆中央「小小檢疫費都不出」

先喊先贏？新北宣布開放全國幼兒採檢　他踢爆：市府連公文都還沒簽

新北宣布開放全國幼兒普篩　柯文哲直呼：Ridiculous！

陸軍官校睽違23年正步操演　新版「劈槍姿、雙手端槍」受矚

藍小雞憂！侯友宜民調未起色　建議納入立委當發言人助攻

更多熱門

相關新聞

獨／侯韓合體日子不遠？　侯友宜昨親電韓國瑜祝賀：生日快樂

獨／侯韓合體日子不遠？　侯友宜昨親電韓國瑜祝賀：生日快樂

國民黨總統參選人侯友宜自5月17日獲得徵召之後，持續整合藍營、力拼團結勝選，各界尤其關心他與前高雄市長韓國瑜何時聚首相見歡？適逢昨（17）日是韓的生日，儘管侯整日都在準備明晚的台大學生座談會，但知情人士透露，侯仍抽空親自致電韓，向韓祝賀「生日快樂」。

藍小雞憂！侯友宜民調未起色　建議納入立委當發言人助攻

藍小雞憂！侯友宜民調未起色　建議納入立委當發言人助攻

賴香伶被爆無視辦公室性騷　凌晨發聲明反擊

賴香伶被爆無視辦公室性騷　凌晨發聲明反擊

邱臣遠被控性騷賴香伶前助理！　凌晨緊急回應

邱臣遠被控性騷賴香伶前助理！　凌晨緊急回應

侯韓合體時程　曾銘宗：快了

侯韓合體時程　曾銘宗：快了

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨侯友宜賴清德柯文哲2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

許傑輝性騷連環爆　王月不忍撂重話

「3星座」下半年苦盡甘來！第1名事業突破又發大財

有線電視用戶　全台一半家庭剪線

林志玲比基尼「渾圓雙球」炸出！濕身照辣翻

洗衣袋「2錯誤用法」曝！內行人驚吐：30%↑汗臭會跟回來

快訊／原民歌王萬沙浪過世！享壽74歲

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

快備份！　Google相簿封存檔案7／19起停用

丈夫手機存「大量小三裸照」！妻提告慘吞牢飯

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

WHO：有毒「兒童止咳糖漿」恐有未爆彈

買房要有女友名字！他嗆準岳父1句話　全場傻了

更多

最夯影音

更多
許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋
工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面