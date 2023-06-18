「換侯」機率0！侯友宜與韓國瑜合體時間　曾銘宗：很快了

▲韓國瑜與過去團隊在台中吃飯慶生。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）



記者董美琪／綜合報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗17日表示，國民黨「換侯」機率是0。由於17日是前高雄市長韓國瑜的生日，曾銘宗指出，相信國民黨提名總統參選人侯友宜會向韓國瑜表示生日快樂，而他們合體的時間也即將到來「很快了」。

韓國瑜前天與過去的市府團隊在台中吃飯慶生，對於外界對於他與侯友宜整合的詢問，韓國瑜並未多加回應。17日他在臉書發文時也沒有提到侯友宜，引起外界對兩人關係的關注。

▼曾銘宗表示侯友宜與韓國瑜兩人的合體時間即將到來。（圖／記者屠惠剛攝）



曾銘宗17日受訪時表示，侯友宜目前正加速整合藍營力量，不論是拜訪前主席連戰，或是走遍全台，都希望盡快打好基礎，並向中間選民擴大影響力。他認為「樂觀可期」，同時表示國民黨絕不會進行「換侯」的舉動，機率是0。

媒體詢問是否侯友宜團隊被困在自己的小圈圈中，曾銘宗表示，侯友宜面臨的是一場不公平的選戰，相信許多優秀同志和人才將會加入侯友宜的團隊，一旦擴編後，戰力就會顯現出來。曾銘宗還表示，在以國民黨為主的前提，將大力支持藍白合作，當然也全力支持侯友宜。

由於17日是韓國瑜生日，媒體追問韓國瑜是否有可能與侯友宜同台合作，曾銘宗表示相信侯友宜會向韓國瑜表示生日祝福，至於兩人的合體時間則即將到來，「很快了，很快了，很快了」。