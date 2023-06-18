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藍小雞憂！侯友宜民調未起色　建議納入立委當發言人助攻

▲國民黨2024總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨2024總統參選人侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期民調支持度輸給對手賴清德與柯文哲，儘管國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示對侯有信心，但其實不少立委參選人對「母雞」選情感到焦慮。有尋求連任的藍委對侯友宜團隊以地方選戰來看待總統大選感到憂心忡忡，也有立委參選人透露侯很少跟他們聯繫，讓他們想幫忙都無從幫起，甚至有藍委建議，侯團隊應納入不分區立委當發言人，增加攻擊火力。

《美麗島電子報》6日公布的總統大選民調，賴清德支持度35.4％居冠、柯文哲25.5％居次、侯友宜22.6％殿後。《菱傳媒》1４日公布的2024總統大選支持度民調，居冠的依舊是賴清德（37.76%）、柯文哲31.29%居次，侯友宜21.87%居末。雖然民調只供參考，但若趨勢如此，對國民黨立委選情也不利。

面對侯友宜民調支持度「老三」，曾銘宗受訪時仍表示對侯有信心，且絕對不會「換侯」，但其實立委參選人對現況感到擔心，且也說選區基層覺得焦慮。有尋求連任的藍委指出，侯友宜團隊用地方選戰經驗來看待總統格局的選舉，屬於比較國政的議題，就沒辦法很迅速回應，這是很大罩門；而幼兒園餵藥案的處理不及格，現在的補救措施，只能說是亡羊補牢。

該藍委表示，侯友宜是國民黨總統提名人，但近來幾波攻防下來，讓人感到憂心，他建議可以找不分區立委李貴敏、鄭麗文、游毓蘭等強棒加入侯團隊當發言人，也可以三不五時透過影片主動發布意見，或找個專業團隊跟著造勢，這才是總統格局。

也有國民黨立委參選人指出，侯友宜團隊跟國民黨中央要盡快凝聚所有力量，來讓基層更有信心；最重要的是化解「類初選」產生的誤會、矛盾與彼此的不諒解，盡快跟鴻海創辦人郭台銘談好，並整合在野的力量；其次是建構侯團隊的完整性，例如趕快跟各縣市，包括被提名的立委參選人，建立聯繫窗口或管道，可以彼此交流意見、聯合打選戰，或幫忙辯護、一起共同論述主張。

該立委參選人透露，上次侯友宜來黨團拜訪後的確有跟所有立委被提名人加LINE，但後續卻比較少聯繫，都是透過國民黨中央黨部聯繫比較多，讓基層跟他認為侯團隊積極度不足；他強調，黨中央跟侯團隊應該加快整合，彼此如何分工，例如黨中央要適度協助侯團隊危機處理或者擋子彈，甚至設立一個「危機因應小組」，這樣才會讓人覺得國民黨動起來。

不過，更有一名立委參選人說，他在基層聽到的聲音，絕大部分的人都希望國民黨好好思考，如果侯友宜聲勢起不來，是不是要考慮跟郭台銘合作、趕快把郭找回來，否則拖下去，萬一郭被柯文哲找去，國民黨這仗就更難打了。

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關鍵字：

侯友宜郭台銘國民黨朱立倫2024總統大選2024立委選舉

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