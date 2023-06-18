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賴香伶被爆無視辦公室性騷　凌晨反擊：社民黨全國委員在政治鬥爭

▲台灣民眾黨立院黨團到監察院檢舉 永恆之丘納骨塔積水案 民眾黨立院黨團副總召賴香伶 新竹市議員 宋品瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委賴香伶被控，對辦公室言語性騷擾行為視而不見。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

政壇#MeToo事件延燒，一名稱曾在民眾黨立委賴香伶辦公室任職的女性，17日在臉書發文指控當時同事A經常言語性騷擾女同事，而身為雇主的賴香伶，看在眼裡卻從未出面制止或處理。賴香伶發聲明駁斥，指該女現為社會民主黨全國委員，利用#MeToo對民眾黨做政治鬥爭，並說希望辦公室同仁若遭性騷，「請勇敢提出申訴」。

該名女子17日在臉書發文控訴，賴香伶辦公室一名同事A經常對女同事言語性騷擾，包括先上下打量後，再用三圍數字呼叫女同事，如「欸34、25、36」或「32、28、34」。同事A還稱「辦公室是他的後宮，女同事們是他的小老婆。」

對於同事A多次在辦公室性騷擾的行為，女子表示賴香伶都在現場親眼看到、聽到，但身為雇主的她卻從未處理，甚至連制止都沒有，「老實說，作為一位勞工、作為她的受僱者，我是感到失望的。」

對此，賴香伶今（18日）凌晨3時許聲明全文：
6月7日，我在民眾黨團召開「性騷不該是鬥爭工具，完善制度接住每個人」記者會，支持朝野應不分黨派，杜絕性騷並落實性平教育，政治人物不應該也不允許將性騷當成政治鬥爭工具，很遺憾在昨晚，民眾黨就成為被鬥爭的單位，針對本辦公室前助理的抹黃爆料，我以下三點回應：

一、臉書帳號FT Wu，經查司法院網頁似乎巫女士現為社會民主黨全國委員，過去我其實一直欣賞由范雲委員率領的社會民主黨對於性別平權的理念與實踐，黨內也有很多進步的朋友，但今天社民黨的全國委員巫女士用性騷抹黃的手段，將其作為攻擊利器，實行對民眾黨進行政治鬥爭，對此我深感遺憾。

二、本辦公室有完整性騷擾申訴機制，也將相關公告張貼於辦公室內，但巫女士於任職期間、及她說的事件在離職前半年間也無在自認受到性騷擾時提出申訴，卻是選擇在離開辦公室、成為社民黨全國委員、並於選舉期間將此事提出，背後的政治鬥爭動機，我認為非常明確。

三、針對巫女士對於邱委員與本人的指控，我想說的一樣是「性騷不該是鬥爭工具，完善制度接住每個人」，本黨不定期會進行性平課程，希望讓在民眾黨工作的夥伴能感到心安，若是發生主觀上認為不適，而有發生性騷之情況，請勇敢提出申訴，本黨將依照申訴程序，持續關注案情並協助受害者。

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