調查局辦無人機競賽！　40公尺空中「搜尋地面車牌」

記者黃哲民／台北報導

調查局近年偵辦破壞國土、盜採砂石與詐騙相關案件，常仰賴無人機監控蒐證，為提升所屬調查官操作無人機技能，調查局今首度舉辦競賽，共有31位領有證照的調查官參賽，操作無人機展現懸停、平飛與拍照本領，調查局長王俊力親自到場打氣，勉勵同仁持續精進，充實調查局機動執行夜間、視距外空中蒐證的量能。

▲調查局首度舉辦所屬調查官無人機競賽，31位領有證照的調查官報名參賽、同場競技。（圖／調查局提供）

調查局所屬調查官目前共有61人通過民航局舉辦的考試、取得遙控無人機專業操作證照，也有越來越多個案動用無人機蒐證，主要為破壞國土、盜採砂石、非法棄置廢棄物或詐騙相關案件，促成調查局今在新北市新店區太平運動公園，首度舉辦無人機競賽，參考民航局的術科測驗結合空中蒐證情境，共有31位取得證照的調查官參賽。

▲調查局以台灣特有黃喉貂為造型的Q版吉祥物「查查」。（圖／調查局提供）

第1關先口試機械常識，包括比賽所用國產無人機的機型諸元、滯空時間與遙控頻率等，並在考官面前執行起飛前的整套安全檢查，例如電池有無正確裝上、螺旋槳是否牢靠，GPS定位連線有無異常等。

第2關是在場地預先用白線劃設的矩形區域，操作無人機沿著2公尺寬的邊框平穩飛行前進，越線要扣分，並在其中3個角落擺放的三角錐正上方約2公尺處，各懸停5秒鐘，懸停高度或時間不足，也要扣分。

矩形區域剩下1個角落，擺放1張調查局Q版吉祥物黃喉貂「查查」的照片，考生不僅要操作無人機穩定懸停，還須以垂直角度清楚拍照，照片裡的「查查」模樣所佔範圍越大越清楚，得分越高。

▲調查局首度舉辦所屬調查官無人機競賽，局長王俊力到場為選手打氣，勉勵持續精進、充實空中蒐證量能。（圖／調查局提供）

最後1關是操作無人機從40公尺高的空中，在比賽場地裡帳篷、汽機車頂部擺放的30幾組英文加數字編碼，快速找到與考生預先抽到的編碼相同者，模擬尋找車牌的情境，找到後，要在規定高度以垂直角度拍照，同樣以畫面越端正清楚、編碼所佔照片範圍越多為給高分標準。

每位考生須在20分鐘內完成3關測驗，考官依「完賽時間」、「操作技術」、「蒐證成果」3項標準評分，選手們聚精會神全力以赴，相互觀摩技巧。王俊力率多位主管到場為選手打氣，他致詞表示無人機輕便靈活、成本較低，儼然成為辦案取證利器，勉勵大家持續精進，以考取高級專業操作證為目標，充實調查局空中蒐證量能。