熟識美魔女教授！辦案沒迴避還性騷擾　調查局組長慘被拔官調職

▲楊智惠（右二）擔任三顧公司董事長時，代表公司與國家衛生研究院簽訂合作意向書。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

檢調偵辦義守大學「美魔女教授」楊智惠所涉營業秘密案件，日前在松山機場拘提楊女，被楊女的律師抓包沒錄影當面宣讀所涉罪名及3項法律權利，藉此聲請法院提審獲釋，接著又傳出主辦本案的台北市調查處中正調查站組長劉錦勳，涉嫌拘提前私約楊女吃飯且性騷擾。雖然劉男否認，但昨（16日）仍被調查局免除組長職務，今起改調局本部總務處上班，調查局將等行政調查完畢，決定是否將劉男移送考績會議處。

楊智惠原任知名生醫廠商三顧公司董事長，去年（2022年）7月辭任，之後被檢舉涉竊取三顧公司與日本業者合作引進的「細胞層片培養技術」等營業秘密、帶槍投靠新公司使用，台北市調查處立案調查楊女所涉妨害電腦使用、違反《營業秘密法》等罪嫌，並報請台北地檢署指揮偵辦。

劉錦勳還沒升任組長前就在台北市調查處中正站跑據點，三顧公司在他轄區，因此和楊智惠等三顧公司高層多半熟識，劉男第一時間取得楊女涉案線報，明知偵辦的主要目標是自己朋友，仍簽請主辦，未依內規避嫌將案子交給其他同仁接手。

本月（6月）9日，檢調掌握楊女當天下午從日本搭機返台，確認航班已起飛、人在機上跑不掉，檢調才發動搜索，調查官並在松山機場入境大廳持拘票堵人，帶隊的張姓組長見楊女態度配合，沒當眾上銬也沒啟動DV錄影蒐證，但前往楊女住處搜索時，楊女的律師趕來質疑拘提程序不合法，楊女態度丕變，拒絕搜索與問話。

調查官將楊智惠帶回市調處勸說無效，查扣楊女手機與隨身電腦送驗。楊女的律師漏夜向台北地院聲請提審，法官開庭調查，確認調查官沒錄影當面向楊女告知所涉罪名與3項法律權利的畫面，調查官雖強調有遵守拘提程序但口說無憑，隔天（10日）裁定釋放楊女，調查局辦案第1次被當事人聲請提審獲釋，引發內部與外界熱議。

▲法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

接著就傳出劉錦勳明知即將發動搜索拘提，卻提前私約楊智惠吃飯，不僅被疑通風報信，更被爆料席間對楊女言語性騷擾，加上劉男在行動當天坐鎮辦公室，卻被說成到場帶隊，更加深劉男可能徇私的疑雲。台北市調查處緊急止血，將楊女所涉案情移由不負責據點業務的機動站接辦，杜絕再有不當接觸的未爆彈。

劉錦勳在內部初步調查時，全盤否認通風報信與性騷傳聞，台北市調查處請楊智惠協助調查傳聞碰壁，但先查明劉男被指出席im.B吸金案飯局是誤傳，劉男也沒投資im.B，近期將重新約談楊女調查涉嫌侵入三顧電腦系統竊取營業秘密等案情。不料又有媒體爆料劉男2021年在楊智惠仍任三顧董事長時，就曾在聚餐時強吻楊女，並調戲楊女「妳很漂亮，我忍不住」等語。

據悉，楊智惠至今未向調查局反映遭劉錦勳性騷，也還沒向檢方提告，但調查局長王俊力認為劉男個人舉動不僅影響案件偵辦，更傷及調查局聲譽，昨（16日）下令將劉男拔官調職，今起就到局本部總務處上班，劉男原有機會升任外勤調查站秘書或副主任，目前得先通過行政調查，若被查明違失屬實，將被移送調查局考績會議處。

調查班43期結訓的劉錦勳是台大畢業的高材生，初分發就任職台北市調查處，至今約17年，外型挺拔帥氣、工作表現深受歷任長官器重，但同儕對他的正面評語只有績效亮眼，其他幾乎沒好話，包括愛搶功、專辦績效高的案件、拗學弟妹處理CP值低的任務，甚至酒後會有不雅舉動，所以人緣不佳，在調查局內部算是「孤鳥」。

劉男今年獲得調查局首屆十大傑出據點表揚，全靠專注偵辦調查局近幾年列為首要之務的國安案件，得到全國居冠的超高積分加持，其餘評比項目維持中上，劉男此次出事後，十大傑出據點的評比標準也受質疑。調查局長王俊力首創這個獎項，在調查局全國400多位據點人員擇優表揚，發揮見賢思齊、良性競爭效果，調查局仍希望劉男事件無損獎項本意。