高中生難捨初戀…握慾照「分手就外流」綁住她　結局害慘單親媽

▲高中生阿強不想與女友小珍分手，恐嚇要將她的裸照給別人看，分合10餘次讓小珍崩潰到罹患憂鬱症。（示意圖／取自免費圖庫pexels.com）



記者蔡怡萍／新北報導

一名16歲男高中生阿強（化名）因不願與同班同學小珍（化名）分手，拿著2人自拍的性愛裸照，恐嚇小珍「若要分手就傳給別人看」，讓小珍只好與他分分合合10幾次，而小珍父母發現女兒重度憂鬱、萌生輕生念頭，憤而提告阿強與其母親，雖阿強稱因為是初戀、不懂事只能以這種手法挽回小珍，但法官認為作法太超過，判阿強與媽媽須賠償20萬元。

根據判決，阿強與小珍是高中同班同學，2人交往過程中情不自禁偷嚐禁果，還拍下了性愛影片與小珍的裸照；但小珍後來想分手，阿強卻百般不願，開始以手中握有的裸照恐嚇小珍，傳訊稱「若與我分手，便會將妳的裸照傳給他人看」，害怕自己的裸身真的遭到外流，小珍只好答應與阿強複合，但相同的情形反覆發生了10餘次，也漸漸讓小珍的精神狀態崩潰、患上精神官能性憂鬱症，甚至出現了輕生的念頭，嚴重影響了學業與生活。

而阿強遭小珍父母提告求償60萬後，表示因為對兩性的好奇與法律認知不足，身為青少年難免對性產生好奇，進而有逾越紅線的舉動，但雙方發生性行為時皆是兩情相悅，裸照也是在你情我願之下拍攝；阿強同時強調，自己第一次跟異性交往，面對分手不知如何調適，只是不斷想用各種方式挽回小珍，進而不小心說出令小珍不悅的言語。

但小珍害怕地說，只要她向阿強提分手，對方就會一直傳她的裸照，揚言要給別人看，她非常擔心，只好決定還是和好；法官認為，小珍這些話明顯是對阿強的行為產生巨大恐懼，已對小珍構成侵權。

法官審後，認為阿強的母親雖自陳忙於工作，獨自撫養阿強與弟弟，仍須盡監督教養孩子的義務，應告知阿強尊重他人身體權的觀念，卻對自身的失責避而不談，意圖卸責，審酌阿強母親從事新娘秘書工作、因疫情影響失業，總總因素下判阿強與媽媽連帶賠償20萬元小珍，全案可上訴。