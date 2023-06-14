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恐嚇下降頭逼前妻賣淫！　噁男裝癌末爽數錢：吸男客陽氣幫治病

▲桃園市吳姓男子與已婚女友婚外情，2018年因感情糾紛發生口角，竟連續揚言將公布其裸照與性愛照片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林男以大腸癌末期要求前妻賣淫吸取陽氣幫助他治療，實為要賺取她性交易費用。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄林姓男子因為缺錢花用，對前妻小羽（化名）誆騙說自己已經大腸癌末期，需要她下海賣淫以吸取男客的陽氣，協助他戰勝癌細胞，如果小羽不從、林男就模仿「東嶽大帝」的語氣恐嚇要用符咒對她下降頭詛咒，小羽因害怕只好與4名男客進行性交易。高雄高分院更一審依圖利強制使人為性交猥褻罪，判林有期徒刑7年6月，全案仍可上訴。

根據判決，林男與小羽的婚姻僅維持半年即離婚，但林男離婚1年半之後，卻因缺錢花用，將歪腦筋動到前妻頭上，他重新連繫小羽，並表示自己大腸癌末期，需要她去與別人性交易，吸取男客的陽氣後才能幫助他戰勝病魔。

林男不斷試圖說服小羽，甚至裝出「東嶽大帝」的低沉語氣辱罵，或要在符咒上寫小羽的生辰八字對她下降頭，恐嚇將其靈魂拉下地獄，小羽因為本身有特殊體質、害怕鬼神之說，只好順著林男的意下海從事性交易，小羽上網尋找男客，再自行騎車或由林男載到高雄市的商務旅館，進行全套或半套的性交易，總計與不特定男客從事4次性交易行為，每次收費約2500元，並全數交給林男。

案件曝光後，林男不僅否認犯行，還辯稱與小羽認識前，對方就已在從事性交易，婚後也是小羽自己去找性交易，他只有借機車、載她去旅館等行為。高雄高分院不採信林男辯詞，依2個圖利強制使人為性交猥褻罪，判林應執行9年2月徒刑。

林男不服上訴到最高法院，法官認為調查程序與職責有誤撤銷發回更審；日前高分院更一審判決出爐，認為證據只能證明小羽遭迫從事1次性交易，改判1條犯圖利強制使人為性交猥褻罪，處有期徒刑7年6月，仍可上訴。

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