男冒名鎮瀾宮恐嚇「吃慶記」　顏清標求償80萬...二審砍價剩8萬

▲鎮瀾宮董事長顏清標去年遭冒名寄恐嚇信，向犯嫌李姓老翁提告求償80萬元 。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市李姓老翁去年冒用大甲鎮瀾宮董事長顏清標名義，寄信恐嚇建商「捐1億現金給媽祖，否則送慶記給您」，同時遭到恐嚇的還有台中市長盧秀燕、時任台北市長柯文哲等人，顏清標對李提告求償80萬元。一審判李男須賠償顏清標48萬元精神慰撫金，不過二審大砍賠償金額，改判賠償8萬元，全案確定。

檢警查出，70多歲的李姓退休老師常看政論節目，認為鎮瀾宮假借信仰名義斂財、也認為建商與政府勾結，竟以毛筆字書寫恐嚇信，內容為「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記給您」，文末署名「董事長顏清標」，信封寄件者則是「大甲鎮瀾宮」，並將信件寄給建商。

▲李男冒用顏清標名義寄信恐嚇建商「捐1億現金給媽祖，否則送慶記給您」。（圖／資料照）

此外，李男還以中國國民黨、台中市政府、廉政署等名義，寄出多達20封恐嚇信，對象有盧秀燕、柯文哲、副議長、朱立倫等多位政治人物，內容寫下「縱容顏家、小心狗命」、「ㄍㄢˋ假情假意，恁爸肏妳」、「天地不容、路旁埋屍」等不堪言語，還有比中指、手掌心畫有FUCK字樣的圖像，其中有8筆冒用大甲鎮瀾宮的名義，恐嚇收信者捐錢給媽祖，「否則送慶記」。

檢方依偽造文書等罪將李起訴，顏清標則另外以每次冒名求償10萬元計算，向李男求償80萬元。一審認為李男侵害顏清標姓名權與名譽權情節嚴重，主張求償應屬有理，判李需賠償48萬精神撫慰金；二審法官審酌，李男為無業，名下無不動產，考量李男經濟狀況，改判賠8萬元為適當。全案確定。