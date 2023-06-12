「要乎你死！」持雙刀追籃球青年　彰化醉男下場曝

▲酒醉男持2水果刀揚言要讓對方死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名陳姓青年深夜在公園內打籃球，見到喝得醉醺醺56歲江姓男子上前，並未加以理會，江男不爽，到機車內拿2把手果刀，對其揚言「要乎你死」，陳男嚇得一邊跑一邊打電話報警，雙方追逐約500公尺，江男最後被警方噴辣椒水壓制逮捕。彰化地院審結，累犯的江男被依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑6月。

這起案件發生於今年2月18日深夜23時45分，江男到彰化市一處公園籃球場，碰巧見到陳男在打籃球，問他是不是可以加入，陳男因不認識江、加上對方有喝酒，因此未加理會。

江男因此心生不滿，從機車置物箱內拿出2把水果刀，大聲對陳嗆聲「要給你死」，陳見狀立即跑離籃球場，從埔西街沿延平路逃離，江男一路緊追在後說「少年ㄟ」、「就算你跑到你家，我也要追到你家」，陳男邊跑邊打電話報警求救，警方據報後立即前往，噴辣椒水將人逮捕，江還不可置信的說「為何不用槍」，檢方偵結依涉犯殺人未遂罪嫌提起公訴。

江在警詢說，他有喝酒，心情鬱悶，但沒有到爛醉，還有辦法控制自己的行為意識，對情緒則無法控制，由於江男曾於2019年間因酒後犯傷害、恐嚇危害安全罪被判處4月及拘役50日，於2022年9月8日出獄；又於該案發前2月8日酒後與人發生口角爭執、遭人毆傷，再持刀前往位於員林市的店家找人理論，被函送。

江男在庭訊時供稱，他會持刀追陳男與思覺失調無關，只是因為他酒後無法控制自己情緒，也沒有幻聽或幻覺。彰化地院調查，江男曾因酒後混亂及暴力行為，被診斷出罹患思覺失調、酒精成癮，曾於2022年1月10日入院治療，2月出院後，8月再前往醫院就診，無其他精神科就診資料。法官認為江男未持刀下手傷害人、僅有恐嚇被害人，依恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑6月。可易科罰金，全案可上訴。