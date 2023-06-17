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地磅站拒安裝遙控器！3男半夜偷裝導致感應器受損...下場出爐

▲桃園市林姓男子去年4月間駕駛小貨車搭載彭姓與黃姓男子在大園區某處地磅站，由林姓男子將遙控器安裝在地磅感應器上，使其無法準確測量重量致不堪使用。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市林姓男子去年4月間駕駛小貨車搭載彭姓與黃姓男子在大園區某處地磅站，由林姓男子將遙控器安裝在地磅感應器上，使其無法準確測量重量致不堪使用。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年4月凌晨，駕駛小貨車搭載彭姓、黃姓男子在大園區某地磅站，趁月黑風高時，由黃男負責把風與照明，彭男打開地磅站地溝蓋，林男進入地溝內將遙控器安裝在地磅感應器上，使其無法準確測量車輛重量，導致不堪使用，案經被害人報警提告；桃檢偵結依毀損罪嫌將林男等3人提起公訴。

檢警調查，34歲的林姓男子去年4月8日凌晨3時許，駕駛小貨車搭載33歲彭姓男子、46歲黃姓男子前往大園區某處地磅站，趁夜色昏暗時，由黃男在車上以車燈照明地磅站與把風，彭姓男子打開地溝蓋，再由林男進入地溝內，持遙控器安裝在地磅感應器上，使其無法準確測量重量，導致地磅站無法運作之損害，案經被害黃姓業者發現，向警方報案提告。

桃檢複訊時，林男等3人坦承犯行，被害黃姓地磅站業者指稱，因之前被林要求在地磅站安裝遙控器，他未配合，可能林心生不滿挾怨報復；檢方則根據警方提供地磅站監視器畫面截圖與地磅站遙控器等佐證，檢方偵結依毀損罪嫌將林男等3人起訴。

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