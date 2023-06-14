　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聊天突傳「這1個字」　看起來超兇！一票人+1喊母湯

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲若傳訊息以「啊」結尾，容易被人誤認正在不爽。（示意圖／網友茉莉提供）

網搜小組／劉維榛報導

為了讓文字更有溫度，許多人傳訊息會搭配符號或語助詞，也可增加雙方互動！不過一名網友困惑直呼，若一串訊息最後以「啊」來結尾，是否會有很兇、不爽的感覺呢？文章引發炸鍋討論，多數人點頭回應很母當，建議「我會改成用ㄚ、啊～、呀、吧」、「我會用疊字，看起來比較不那麼嚴肅！」

一名網友在Dcard好奇發問，使用訊息聊天時，若文末是以「啊」來結尾的話，是否會讓人以為不耐煩，或是不開心嗎？原PO也擔心直言，就怕大家會腦補成「啊就是...啊」，彷彿很兇的語氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章引發網友熱議，「會！知道對方沒惡意，但都會不小心解讀成：是不是有點在生氣？覺得用『呀』會親切些」、「會～所以我自己打都超困擾」、「我沒感覺欸，從小在台中長大就很多語助詞『欸、哦、啊、嗎』之類的，完全看習慣了」。

而多數網友分享，「用英文字母呢，像是怎麼樣R」、「我會把『啊』改成『阿』，感覺少了口部就不會那麼兇」、「我會用疊字，看起來比較不那麼嚴肅，像是：可以啊啊／沒問題啊啊」、「跟不熟的人講話，怕自己感覺太兇的話，我會改成用ㄚ、啊～、呀、吧」、「加個波浪『～』符號，可能口氣會好一點」、「擔心自己看起來太兇，會多加個貼圖或表情符號，不管對同輩、長輩、職場都可以」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
國二生蹺課又被抓！太慌張「坐9F女兒牆」墜樓
虎航班機「機械異常」！166人滯留成田機場
長榮航爆量飆上歷史天價　神級買家「航空王」曝光
女星爆許傑輝要求「巧克力夾乳溝」！
高雄飛首爾金浦航線突喊卡！旅客錯愕　華航回應了
阿喜豁出去「當眾脫衣」！解放性感身材...全場看傻眼
快訊／涉im.B吸金2度被交保　檢3傳大帳房今獲准羈押禁見
快訊／北投20多歲女墜樓！「無生命跡象」倒巷內

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

只因學妹1句話！她遭醫師男友性侵毆打嗆：跟公車一樣還裝清純

梨山耶穌堂辦婚禮！參山處徵選12對新人　婚紗票選第一有獎

聊天突傳「這1個字」　看起來超兇！一票人+1喊母湯

虎航班機「機械異常」無法派飛！166人滯留成田機場　3解決方案曝

南高屏999元通勤月票來了！7／1起納台鐵　高雄5大捷運站開放預購

梅雨來了！「中南部整片發紅」降雨最全面　端午連假天氣曝

高雄飛首爾金浦航線10／28前全取消！旅客收通知錯愕　華航回應了

威力彩飆5.9億！4星座4生肖「偏財運超旺」中了秒退休

設備全搬空！　「抹布水牛肉麵」店家低調歇業了

雄女2類組學霸「自修生物跨考」錄取台大醫科！　親曝讀書撇步

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

只因學妹1句話！她遭醫師男友性侵毆打嗆：跟公車一樣還裝清純

梨山耶穌堂辦婚禮！參山處徵選12對新人　婚紗票選第一有獎

聊天突傳「這1個字」　看起來超兇！一票人+1喊母湯

虎航班機「機械異常」無法派飛！166人滯留成田機場　3解決方案曝

南高屏999元通勤月票來了！7／1起納台鐵　高雄5大捷運站開放預購

梅雨來了！「中南部整片發紅」降雨最全面　端午連假天氣曝

高雄飛首爾金浦航線10／28前全取消！旅客收通知錯愕　華航回應了

威力彩飆5.9億！4星座4生肖「偏財運超旺」中了秒退休

設備全搬空！　「抹布水牛肉麵」店家低調歇業了

雄女2類組學霸「自修生物跨考」錄取台大醫科！　親曝讀書撇步

大貨車酒駕國3撞前車側翻　自小客燒成火球...駕駛命大僅輕傷

廣末涼子遭切割「廣告全下架」！婚外情毀形象　親子專欄被腰斬

摯友謝淑薇法網奪冠　陳彥博大讚：很貼心的好友

拿起一株菸草驚見「拉布拉多」無辜臉賣萌　千人驚：以為是P圖

趁門沒關偷跑出去！米克斯2分鐘「雙手直直」被架回家　臉超不爽

1.8億毒隱身合法鐵工廠！雲林偏鄉「喵喵」大本營被抄　3嫌起訴

店員手一空立刻討抱！黑汪「等家中」天天巡店內　最愛給客人摸摸

身分證拿出來！北台灣最好玩水樂園要開了　「2地區居民」門票199元

台積電等15檔明除息　指數將蒸發31.65點

美國CIA曾警告烏克蘭　不要攻擊北溪天然氣管線

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

「超強運3生肖」6月下旬旺到爆！

勞動部發錢「1圖看懂申請條件」　每月最高領1萬3

4星座6月「職場貴人運」旺炸　升官、加薪齊來

五股電信基地台被拆除！居民斷網哀號

好市多「百搭神鞋」下殺4折！女會員瘋搶

見老公拋女兒接球怒瞪！12年後本尊疑現球場

YTR錄影一半「才知被騙600萬」慌了　追討過程曝光

貨車司機怒譙企鵝妹！高雄行人地獄全被錄

12星座下半年財運曝！「這1星座」有望財富大爆發

可以嫁了！3星座男「脾氣好＋賺錢腦」　遇到千萬別放手

更多熱門

相關新聞

情侶每天都要傳訊息？一票點頭：1天沒傳就出事了

情侶每天都要傳訊息？一票點頭：1天沒傳就出事了

情侶相處的模式有很多種，你和另一半的聊天頻率是怎樣呢？一名女網友透露，和男友交往之前，2人每天都會傳訊息，不過現在即使感情很好，也常常好幾天沒有聯絡，不確定這樣是否正常，因此好奇「情侶每天傳訊息是必要的嗎？」文章曝光後，不少人認為每天都應該要聊天，「一天沒傳會很慌！」

筆電忘了關　貓星人打出精闢1字嗆聲

筆電忘了關　貓星人打出精闢1字嗆聲

他聊LINE傳1符號！被說「感覺你有點年紀」

他聊LINE傳1符號！被說「感覺你有點年紀」

輔導15歲少年！女老師「半裸聊色」被捕

輔導15歲少年！女老師「半裸聊色」被捕

女兒不幫舔毛　貓媽怒揮拳教訓

女兒不幫舔毛　貓媽怒揮拳教訓

關鍵字：

打字傳訊息語氣很兇不爽

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

更多

最夯影音

更多
Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面