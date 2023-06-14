聊天突傳「這1個字」　看起來超兇！一票人+1喊母湯

▲若傳訊息以「啊」結尾，容易被人誤認正在不爽。（示意圖／網友茉莉提供）



網搜小組／劉維榛報導

為了讓文字更有溫度，許多人傳訊息會搭配符號或語助詞，也可增加雙方互動！不過一名網友困惑直呼，若一串訊息最後以「啊」來結尾，是否會有很兇、不爽的感覺呢？文章引發炸鍋討論，多數人點頭回應很母當，建議「我會改成用ㄚ、啊～、呀、吧」、「我會用疊字，看起來比較不那麼嚴肅！」

一名網友在Dcard好奇發問，使用訊息聊天時，若文末是以「啊」來結尾的話，是否會讓人以為不耐煩，或是不開心嗎？原PO也擔心直言，就怕大家會腦補成「啊就是...啊」，彷彿很兇的語氣。

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文章引發網友熱議，「會！知道對方沒惡意，但都會不小心解讀成：是不是有點在生氣？覺得用『呀』會親切些」、「會～所以我自己打都超困擾」、「我沒感覺欸，從小在台中長大就很多語助詞『欸、哦、啊、嗎』之類的，完全看習慣了」。

而多數網友分享，「用英文字母呢，像是怎麼樣R」、「我會把『啊』改成『阿』，感覺少了口部就不會那麼兇」、「我會用疊字，看起來比較不那麼嚴肅，像是：可以啊啊／沒問題啊啊」、「跟不熟的人講話，怕自己感覺太兇的話，我會改成用ㄚ、啊～、呀、吧」、「加個波浪『～』符號，可能口氣會好一點」、「擔心自己看起來太兇，會多加個貼圖或表情符號，不管對同輩、長輩、職場都可以」。