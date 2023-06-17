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她半夜目睹蟑螂開趴　急拿姪女玩具重捶！全場見尺寸嚇壞：太巨了吧

▲▼玩具打蟑螂。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO拿姪女的玩具打蟑螂。（圖／翻攝自Dcard，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

蟑螂是不少人最害怕的昆蟲之一。一名女網友透露，最近起床驚見有超大隻的蟑螂在客廳「開趴」，情急之下只好出動姪女的玩具猛力捶下去，接著狂灌泡泡水，過了好一陣子才終於解決，讓她崩潰直呼「蟑螂絕對是世界上最該消失的生物！」照片曝光後，許多網友驚呼「太大隻了吧！」

原PO在Dcard發文表示，最近起床上廁所，結果一打開房門差點被嚇到閃尿，「超大隻蟑螂在客廳開趴」，她隨手就拿了拖把來打，但怎麼打都打不死，最後出動姪女的玩具才終於打到蟑螂，「蓋住後狂往裡面灌肥皂水，還聽得見蟑螂在裡面狂竄的噁心聲音」。

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直到感覺不到蟑螂的動靜，她做了15分鐘的心理建設，才敢把玩具拿開，當場崩潰直呼「不過起來尿尿而已，真的不要這樣欸，整個過程真的抖到不行」，也忍不住怒吼「蟑螂絕對是世界上最該消失的生物！」

▲▼玩具打蟑螂。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後紛紛表示，「這玩具卒 」、「蟑螂真的噁爆，上次在租屋處門口跟牠對峙半小時不敢進門，最後鼓起勇氣用掃把把牠掃飛」、「姪女要哭了」、「好可憐，我是說玩具」、「我上次為了殺一隻小蟑螂，用掉半罐酒精」、「姪女：玩具我不能要了」、「隔天姪女把玩具放進嘴巴」、「蟑螂真的太噁心了…活了20年還是沒辦法面對牠」、「蟑螂真的有夠噁，本來就很噁了再飛起來」、「記得賠姪女一個玩具」。

也有網友看到照片，發現蟑螂和原PO姪女的玩具比起來，尺寸不算小，驚呼「也太巨了吧」、「X，超大」、「妳確定那是蟑螂嗎？看起來怎麼超過15cm？那到底多大」、「哇哦！比我看過的所有大強都還大，巨強欸」、「超大⋯好可怕」、「這隻蟑螂是變異嗎」、「也太大，這種我真的連夜想搬家」。

也有人說，「蜘蛛更應該消失，蟑螂我覺得只要不是會飛的都還好，蜘蛛...我真的大的小的都不行，越大恐懼越多」、「逆風發言，蚊子才最應該消失」、「小黑蚊才是，太可怕了」、「我也要逆風發言，壁虎我真的不行…拜託離開我的生活圈」。

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