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恩客射後不理神隱30年！酒店妹終讓獨子認了爸　一動作氣炸再索賠

▲▼男生偷吃威而鋼，未婚妻氣炸堅持退婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許姓酒客允諾對懷孕的坐檯女子負責卻跳票，神隱近30年到案拒做DNA親子血緣鑑定。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名許姓男子30年前經商混跡歡場，迷上1名酒店女子多次框出場過夜，並親密出國同遊，女方懷孕後，許男擺桌向對方長輩允諾負責卻反悔還失聯，女方含辛茹苦獨自養大孩子，4年前找到已成家的許男提告，日前終於勝訴確定、兒子得以認祖歸宗，女方氣憤許男在訴訟期間將名下房子假買賣真脫產、毫無補償誠意，再告許男求償255萬餘元討公道，但一審惜敗，可上訴。

許男自稱現在無業，疫情前曾任月薪2萬餘元的旅遊領隊。1993年3月間，當時經商的許男和客戶到北市1家酒店談業務，遇到坐檯陪酒的本件女主角，頓時天雷勾動地火，許男為她出手闊綽，多次框出場共享魚水之歡，女方並陪許男2度赴香江親密出遊，同年6月間，女方發現自己懷孕了。

許男擺家宴請女方父母見面，向長輩允諾會對女方負責，事後卻反悔並搬家搞失聯，女方堅持留住腹中小生命，隔年（1994年）2月生下1個男娃，但許男始終音訊全杳，兒子出生證明的父親欄只能留白，一直是女方心中的痛，她含辛茹苦獨力養大兒子成年讀完大學，從沒放棄找尋許男，終於在2019年間打聽到許男下落。

▲桃園市6月大梁姓女嬰10日中午疑似翻身不慎被夾板夾住，阿嬤探視時發現已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女方未婚生子但孩子的爸搞失聯近30年，她獨自養大兒子唸完大學。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

許男已另組家庭，育有1名在美國出生的兒子、也已成年，他不承認當年對本件女主角的諾言，更不想彌補女方和兒子所受委屈。女方目前在早餐店做鐘點工，每月只有6、7千元微薄收入，她怒告許男要求讓從母姓的兒子認祖歸宗，並要求許男賠償她拉拔兒子到年滿20歲前所代墊的扶養費。

法官認為女方已舉證兒子跟許男極可能有親子關係，從兒子出生日回推女方受胎期間，也跟雙方交往的3個月相近，誤差值在容許範圍內，一、二審都依《家事事件法》裁定許男去調查局跟女方的兒子做DNA親子鑑定，許男始終逃避，反批女方濫用權利、違反誠信原則，堅稱女方兒子已成年、他沒義務配合鑑定。

法官認為任何人都有獲知自己血統來源的基本權利，即使本件女方的兒子已成年，也不應被限制尋根本能，許男拒做親子血緣鑑定但無正當理由，已刻意隱匿證據資料、妨礙法院發現真實，一、二審均判許男應認領本件女方的兒子為親生子女，並賠償女方代墊的扶養費255萬餘元，最高法院日前駁回許男上訴，已確定。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

女方雖了卻讓兒子認祖歸宗、父親欄不再空白的心願，但氣憤許男在前案一審於2010年被判敗訴後幾個月，一邊上訴、一邊將名下位於北市的1間房子以低於市價的一半「賣」給戶口內的兒子、涉嫌假買賣真脫產，對於她們母子被遺棄20多年的委屈，毫無補償誠意，更侵害她依前案判決向許男取償權利，因此向台北地院再告許男和妻兒共3人，連帶索賠255萬餘元。

許男辯稱真的賣屋給小孩、入帳700萬元並沒造假，且賣屋時，本件女方告他的前案還沒確定，他有權自由處分自己名下財產。法官審理認為許男賣屋單價每坪29萬元，的確比當時市價43.5萬元到48.6元低，但未達顯不相當程度，許男也確實獲得700萬元售屋款，無法證明廉售房屋有損害女方取償權利情形，日前判女方敗訴，可上訴。

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