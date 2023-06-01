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2寶爸驗DNA「小兒非親生」驚覺被綠！出招報復卻後悔…結局逆轉

國外一名人夫發現妻子外遇，小兒子竟不是親生的。（示意圖／翻攝自pexels）

▲人夫驗DNA，才知妻子趁他出差時外遇。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

八點檔的劇情發展！國外有一名人夫，育有2個兒子，驗DNA時意外發現其中1個不是親生的，妻子也坦承外遇，讓他計畫要報復，但很快就意識到自己犯了一個大錯，結局出乎意料。

原PO在《Quora》網站透露，幾年前因為工作關係常常出差，每次出國要2～3個月，整整2年時間，當時他和幾個朋友一起經營副業，因為生活忙碌，常常由妻子幫忙。某天在國外，他接到妻子的電話，得知懷孕的消息，感到意外又驚喜。

幾年過後，原PO不用再出差，2個兒子也漸漸長大，大家常說大兒子和他是一個模子印出來的，但小兒子卻一點也不像，直到有次發現妻子和已婚友人的對話，驚覺2人有不倫關係，和妻子對質但沒有得到答案。因此，他決定做了2次DNA檢驗，結果皆證明小兒子不是親生的。

 原PO驗了2次DNA，結果都顯示和小兒子無血緣關係。（示意圖／翻攝自pexels）

▲原PO驗了2次DNA，結果都顯示和小兒子無血緣關係。（示意圖／翻攝自pexels）

「我做夢也想不到這會發生在我身上！」原PO拿出證據，妻子才坦承和朋友外遇，他的世界瞬間崩塌，整整1個月不斷思考，自己做錯了什麼以及活著的目的。在恢復理智後，他以平靜的心情打電話給友人，告知對方有一個兒子，並打算「認祖歸宗」，還向妻子表示要離婚，一心只想報仇的他，想讓他們付出代價。

原PO以為報復會讓自己好過些，卻開始想念和小兒子一起的時光，當他順路去探望時，小兒子擁抱他，並詢問什麼時候可以回家，讓他當場流下眼淚，隨後意識到，是不是親生的並不重要，因為他愛自己的兒子，「我只要我的孩子們快樂」。最後他和妻子以「室友」身分生活，雖然不是夫妻關係，但雙方一起撫養著孩子。

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